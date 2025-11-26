Rosalía sigue triunfando en la música más que nunca. La cantante de Sant Esteve Sesrovires ha hecho historia y el gran éxito de su último disco, Lux, así lo demuestra. Ver que todo el mundo habla de ti, que te alaban, te idolatran y te persiguen puede hacer que termines perdiendo la cabeza. En su caso, en las entrevistas siempre se la ve centrada y sin que la fama le haya hecho subir demasiado los humos. Las que la ayudan a mantener los pies en el suelo son dos mujeres, principalmente, su madre y su hermana. Ellas son las protectoras de la artista, el centro de su núcleo más fuerte que la ayudan a gestionar la carrera y también la fama.

Pilar Tobella y la hermana mayor, Pili, son su sombra. La madre fue su gran descubridora, ya que se dio cuenta enseguida de que podía tener talento para la música y la apuntó a una academia cuando solo tenía 10 años. Sin embargo, antes había sido el padre quien había sospechado que podría dedicarse a ello. Fue en una comida familiar, ha explicado ella misma, cuando le pidió que cantara algo delante de todos. Cuando abrió los ojos, vio que todos estaban llorando. El tiempo fue pasando y también su reconocimiento, hasta el punto de que Pilar decidió dejar su trabajo de subdirectora comercial para poder centrarse en la carrera de su hija. Se puso al frente y, aún hoy, es ella quien gestiona los ingresos y los contratos de su estrella.

¿Y la hermana mayor, qué papel tiene en este entramado familiar? Pili -o Daikiri, como todos la conocen- es la estilista y directora creativa de Rosalía. Detrás de las uñas largas y sus looks está la mente de la hermana mayor, la creadora de una estética que ha hecho reconocible a la cantante desde sus inicios. Siempre a su lado, la vemos en los conciertos y también en las grabaciones de las canciones. Madre soltera desde 2012, la joven está volcada en su pequeño Genís a quien ambas adoran.

¿Quiénes son las mujeres más importantes del círculo de Rosalía? | YouTube

¿Quién es Loli Bahia, la nueva mejor amiga de Rosalía?

Últimamente, no hacemos más que ver a Rosalía acompañada de una misteriosa chica a quien hoy hemos podido poner nombre. Nos referimos a Loli Bahia, una modelo argelina de 23 años que se ha convertido en una de sus grandes confidentes. ¿Y de dónde ha salido? La conoció en los desfiles de la Semana de la Moda de París, donde vemos a la cantante como invitada desde hace algunos años. La supermodelo, que estudió música clásica y toca un par de instrumentos, habría conectado con Rosalía desde el primer momento en que hablaron. Las han visto juntas en los conciertos de Lady Gaga, ella la ha ayudado en la parte del árabe de la canción La Yugular y últimamente no se separan porque las han visto en Madrid pero también en París.

ROSALÍA was recently seen walking around Madrid accompanied by model Loli Bahia. pic.twitter.com/2HTqh9Zaq0 — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) November 19, 2025

Rosalia and Loli Bahia at the Latin Mafia show in Paris tonight pic.twitter.com/UVefSz4s4a — 070 Drystanito 🌊🏄🏼‍♂️ (@surfitino) November 23, 2025

A la catalana la hemos visto rodeada de muchas famosas, en los últimos tiempos, como la actriz Hunter Schafer, Lisa Blackpink, Lola Lolita, Kylie Jenner… Una lista de estrellas que demuestra que Rosalía ha entrado, de lleno, en el star-system más internacional.