Rosalía sigue siendo uno de los temas más comentados de la actualidad. La publicación oficial de su cuarto álbum de estudio, Lux, ha dado la vuelta al mundo y ahora que está disponible a través de las plataformas de streaming, la artista catalana continúa su promoción. Pasó por La Revuelta en uno de los programas más locos de la temporada e interpretó por primera vez en directo La Perla, el tema más reivindicativo y de despecho de su nuevo disco, en el programa de Jimmy Fallon. Ahora, ha protagonizado una de las entrevistas más locas de los últimos meses en SubwayTakes, un pódcast de entrevistas fundado por el cómico Kareem Rahma. Aquí, la cantante de Sant Esteve Sesrovires y el humorista han compartido confidencias y detalles durante un viaje en metro.

Rosalía revela que tiene TDAH, pero que no se trata

¿Alguien se imagina ir de camino al trabajo por la mañana en el metro, con la música sonando a todo volumen por los auriculares y de repente mirar el asiento de enfrente y encontrarse a Rosalía? Esto bien puede ser lo que les ha pasado a los usuarios del metro de Nueva York que han elegido la misma línea en la que se ha grabado la conversación con Kareem Rahma. Ambos han compartido detalles como la creación del disco, por qué escucha música con el volumen muy alto o su espiritualidad y creencia en Dios.

En un momento de la entrevista, Rosalía perdió el hilo de la conversación y admitió que tiene TDAH (Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad). «Me distraigo mucho con los sonidos, tengo TDAH», reveló la joven. El presentador quiso saber si se trataba con algún tipo de medicación y ella explicó que «lo deja estar». «Intenté tratarme durante un tiempo, pero no me gustó, me gusto como soy», explicó Rahma. «Me gusta saber tu opinión porque nunca he intentado tratarme», confesó la cantante.

Rosalía comparte detalles muy curiosos en una entrevista en el metro | YouTube

Rosalía explica por qué escribe canciones estando tumbada

La entrevista ha sido muy divertida en una manera de ver a la cantante en una conversación coloquial donde la joven usaba su spanglish habitual, mezclando el inglés con algunas frases o palabras en español. En todo caso, una de las confesiones más curiosas ha sido los motivos por los que escribe canciones estando tumbada. «Creo que esto no es ser perezoso», confesó el cómico. «Comencé a hacerlo porque no tenía ni escritorio ni silla en mi habitación. Cuando era adolescente estaba tumbada en la cama escribiendo canciones y mi madre siempre decía que era perezosa y que no hacía nada por estar así», explicó.

Rosalía protagoniza la entrevista más surrealista en un metro | YouTube

Una nueva etapa musical marcada por la espiritualidad

Uno de los aspectos que más destacan del nuevo disco de Rosalía es la presencia constante de la espiritualidad, la fe o la creencia en Dios. De hecho, la portada de la canción incorpora una imagen de la artista vestida de blanco con una especie de cofia de monja, pero ¿qué relación tiene con la fe? «Creo que soy muy espiritual y encuentro muy inspiradoras las religiones en general, maneras diferentes de entender qué es Dios. Creo en Dios, es una pregunta que me hice durante la creación del disco y pienso que aún no tengo la respuesta, y por eso este álbum existe», revela. En definitiva, una de las entrevistas más surrealistas que ha protagonizado la catalana más internacional.