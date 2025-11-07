Lux ya es una realidad. El nuevo álbum de estudio de Rosalía ha salido a la luz de manera oficial este viernes 7 de noviembre. Eran las 00:00 cuando se descubría la nueva era musical de Rosalía a través de las plataformas de streaming. Han sido tres años de espera desde que la artista de Sant Esteve Sesrovires publicó su último disco, Motomami. Un álbum con un sonido más comercial que ahora, después de escuchar el nuevo disco, demuestra que Rosalía ha apostado por dar la vuelta completamente a su discografía y presentar un proyecto en el que la fe, la espiritualidad y las lenguas son los grandes protagonistas.

Han sido días muy intensos para la comunidad de fans de Rosalía. Desde que anunció que Lux vería la luz el día 7 de noviembre, muchos comenzaron a elaborar teorías con las informaciones que tenían: la portada de un disco con la artista vestida de color blanco y con una especie de cofia de monja. Todo hacía pensar que la nueva era musical de la catalana tendría elementos como la fe y la espiritualidad muy presentes, y no se equivocaban. Rosalía explora su propia fe, pero no deja de lado temas como el amor, el desamor, la reivindicación femenina o la muerte. En pocos minutos desde que ha salido a la luz oficialmente el disco en las plataformas, después de que este miércoles 5 de noviembre se filtrara el álbum completo a través de las redes sociales, los fans han llenado las redes con las primeras reacciones a la nueva obra de Rosalía.

Què diuen les xarxes del nou disc de Rosalía? | YouTube

¿Qué dicen los usuarios del nuevo disco de Rosalía? Las primeras reacciones en las redes sociales

Era uno de los eventos más esperados de los últimos días. Una cuenta atrás que en Spotify se ha podido seguir minuto a minuto y que ahora ha puesto a disposición de todos las canciones que conforman Lux. La versión digital, sin embargo, solo incluye 15 temas y los otros tres son exclusivos para las versiones en físico que se pueden comprar tanto en CD como en formato vinilo. Las reacciones, como decíamos, no se han hecho esperar, ¿y qué han dicho los fans en las redes?

ROSALÍA QUE ARTISTAZA ERES — HARRY VUELVE YA (@sinbsmile13) November 6, 2025

pov: you’re listening to lux by rosalía pic.twitter.com/1Mm4oAbGJR — Ángel🇮🇨 (@AngelFentyNavy) November 6, 2025

dios mio TE AMO ROSALIA — mart (@e30blondi) November 6, 2025

pov: you’re listening to lux by rosalía pic.twitter.com/gY43wjRSvT — zee (@iitemiito) November 6, 2025

Rosalía fucking yes. — kesha (@KeshaRose) November 6, 2025

«Por la mitad de LUX y esto es demasiado… Rosalía madre», «Pero qué discazo es este por Dios y voy por la mitad, madre mía Rosalía no tenías que acabar con toda la industria musical de esta manera», «La sensación al escuchar el álbum de Rosalía es como estar mirando un cuadro de un museo, arte puro», «No somos conscientes de la suerte que tenemos de vivir en la misma época que Rosalía, esta mujer será historia de la música», son algunos de los comentarios que se pueden leer en X (antes Twitter) en los primeros minutos desde que ha salido a la luz el nuevo disco.

¿Guiños a exparejas?

Uno de los temas que también han comenzado a observarse son los posibles guiños a exparejas. En el tema La Perla, Rosalía con el grupo Yahritza y Su Esencia, y dedica unas palabras de lo más afiladas hacia lo que parece una persona que le habría roto el corazón.

«Por fin vas a terapia, vas al psicólogo y también al psiquiatra, pero de qué te sirve si siempre mientes más que hablas», dice una de las estrofas. «Bueno es que, claro, no referirse a él como a un icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes? Nunca le prestes na’, no lo devolverá, ser bala perdida es su especialidad. La lealtad y la fidelidad son idiomas que nunca entenderá», recita la catalana. Los fans, ante esto, extraen algunas conclusiones: ¿será un mensaje para Rauw Alejandro?

Rosalía escribiendo 'La Perla' #LUXROSALIA



"La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá." pic.twitter.com/uvCKvMd9aj — alexa 🪽 (@lexilalouie) November 6, 2025

Por favor estoy llorando con la letra de La Perla😭 Rosalía se ha convertido en la nueva Paquita la del Barrio #lux pic.twitter.com/TUmuKAiKdS — Alicia🌻 (@mmooresrafferty) November 6, 2025

«Estoy en shock con La Perla de Rosalía», «La Perla de Rosalía? Rauw enterrado», «La Perla es como la canción perfecta para cerrar ciclos, gracias mamá Rosalía», escriben algunos usuarios en X. Los comentarios no se detienen y seguramente continuarán llenando las redes en las próximas horas a medida que vayan escuchando el nuevo álbum.