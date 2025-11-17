Hablar de Rosalía es hablar de un fenómeno mundial. Su cuarto álbum de estudio, Lux, ha sido uno de los anuncios más destacados de la temporada musical y desde hace semanas todo el mundo habla de él. Hacía tres años que la cantante de Sant Esteve Sesrovires no publicaba ningún disco, solo algunas colaboraciones esporádicas y publicaciones en las redes que aumentaban la histeria de los fans. En poco más de un mes, Rosalía ha desviado toda la expectación de la actualidad hacia ella, con un álbum que salió a la luz el pasado 7 de noviembre y que no deja de girar por todo el mundo. La Revuelta consiguió la primera entrevista de la catalana y ahora, Rosalía ha cruzado el Atlántico para entrevistarse en uno de los late shows más famosos de Estados Unidos.

Rosalía toma el control en ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’

Jimmy Fallon es uno de los presentadores más conocidos de Estados Unidos y presentador del late show The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Se trata de uno de los programas -que podría ser el equivalente a La Revuelta, pero con muchos más años de experiencia- con más audiencia del país, y allí Rosalía ha podido promocionar su nuevo álbum. La sintonía entre ambos ha sido evidente y de hecho, la artista ha conseguido que Fallon hable español, aprenda a hacer palmas y se atreva a cantar un trocito de su canción La Perla. Uno de los aspectos que ha destacado el presentador es la presencia de 13 idiomas dentro del disco. Hay muchas referencias clásicas, y la artista ha admitido que se pone más nerviosa cuando tiene que compartir lo que ha creado que en el momento en que está en el estudio.

Jimmy Fallon también ha aprendido a hacer palmas, un sonido muy flamenco que ha marcado los diversos álbumes de Rosalía, como El Mal Querer, pero que también está presente en Lux con temas como La Rumba del Perdón o De Madrugá.

“En Jerez, en Jerez de la Frontera, saben cómo hacerlo genial y de una manera preciosa. Tienes que ir», le ha invitado la artista. Aunque en el álbum hay frases en 13 idiomas diferentes, el presentador quería saber cuáles habla. «Hablo catalán, que es la lengua de mi madre, español y un poco de inglés», explica, y admite que «hacía tiempo que quería aprender lenguas». «Quería aprender diferentes idiomas. Practico con Duolingo. Y quiero hacer más, así que mientras decidía cómo era el concepto, aprendía de culturas, cómo se podía entender la espiritualidad en todo el mundo. Dependiendo de la historia que quería contar, decidía usar una lengua u otra«. Eso sí, para hacer todo esto usó muchísimo Google Translate. «Hacía veinte versiones del verso que quería y luego lo enviaba a un traductor de verdad. Más tarde las traía de vuelta, cambiaba cosas, grababa, pedía que corrigieran la pronunciación…». De hecho, ha dado un ejemplo: la canción Mio Cristo Piange Diamanti, toda en italiano, estuvo creándola durante un año entero.

Rosalía interpreta ‘La Perla’, el tema con más indirectas del disco

Jimmy Fallon se ha dejado llevar también por la fiebre de Rosalía y además de aprender unos ejercicios para calentar la voz, ha decidido acompañar a Rosalía en unos versos de la canción quizás más polémica o mediática del disco. La Perla, una colaboración con el grupo Yahritza y Su Esencia, está llena de referencias a una relación o una persona de su pasado con quien lo ha pasado mal y guarda un recuerdo amargo. «Es una perla, nadie se fia. Es una perla, una de mucho cuidao'», ha entonado el estadounidense.

ROSALÍA teaches Jimmy her vocal exercises before singing a verse of “La Perla” with him 🤍 #ROSALÍAOnFallon #FallonTonight pic.twitter.com/yGTv3Wq4Cu — The Tonight Show (@FallonTonight) November 17, 2025

Los detalles de su actuación

Justamente ha elegido La Perla como actuación en directo y los detalles han desatado a los fans en las redes. Además de cantar uno de los temas que se ha teorizado como una indirecta clara hacia Rauw Alejandro y las supuestas infidelidades que provocaron su ruptura, la elección de vestuario de Rosalía hacía pensar en una boda. Un vestido blanco satinado, corto y su nuevo look de cabello con la aureola amarilla en la cabeza.

La catalana comienza a cantar tumbada en el suelo, mirando a la cámara y cuando se aleja se puede ver una especie de camas con sábanas blancas y azules que también podría interpretarse como el cuento de la princesa y el guisante. ¿Será que esta relación del pasado tenía la piel muy fina? La actuación ha estado acompañada de una pequeña orquesta que ha sumado aún más dramatismo.

La actuación de Rosalía en el programa de Jimmy Fallon | YouTube

La gira de conciertos de Rosalía: ¿cuándo salen a la venta las entradas?

Toda la euforia que ha generado Rosalía con su nuevo disco ha llevado a los fans a preguntarse cuándo habrá gira. Según ha publicado un portal de información sobre Rosalía, la artista podría anunciar este lunes 17 de noviembre las ciudades escogidas para la gira de conciertos, y las entradas podrían tener la preventa exclusiva este viernes día 21.

LUX TOUR 2026



Lunes, 17 de noviembre — Anuncio oficial



Viernes, 21 de noviembre — Preventa exclusiva



Precios generales:

•Grada 1: 130,50 € + gastos de gestión

•Grada 2: 73,50 € + gastos de gestión

•Pista: 96,50 € + gastos de gestión pic.twitter.com/yywyzFdMKn — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) November 15, 2025

Los precios de la gira Lux, según apuntan, irían entre los 96,50 euros para pista y 73,50 y 130,50 euros para las entradas de grada. Habrá que esperar para saber qué hará y si elegirá Barcelona como una de las paradas de la gira.