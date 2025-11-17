Parlar de Rosalía és parlar d’un fenomen mundial. El seu quart àlbum d’estudi, Lux, ha estat un dels anuncis més destacats de la temporada musical i des de fa setmanes tothom en parla. Feia tres anys que la cantant de Sant Esteve Sesrovires no publicava cap disc, només algunes col·laboracions esporàdiques i publicacions a les xarxes que feien créixer la histèria dels fans. En poc més d’un mes, Rosalía ha capgirat tota l’expectació de l’actualitat cap a ella, amb un àlbum que va sortir a la llum el passat 7 de novembre i que no deixa de voltar arreu del món. La Revuelta va fer-se amb la primera entrevista de la catalana i ara, Rosalía ha travessat l’Atlàntic per entrevistar-se en un dels late shows més famosos dels Estats Units.
Rosalía pren el control a ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’
Jimmy Fallon és un dels presentadors més coneguts dels Estats Units i presentador del late show The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Es tracta d’un dels programes -que podria ser l’equivalent a La Revuelta, però amb molts més anys d’experiència- amb més audiència del país, i allà Rosalía ha pogut promocionar el seu nou àlbum. La sintonia entre tots dos ha estat evident i de fet, l’artista ha aconseguit que Fallon parli castellà, aprengui a fer palmes i s’atreveixi a cantar un trosset de la seva cançó La Perla. Un dels aspectes que ha destacat el presentador és la presència de 13 idiomes dins el disc. Hi ha moltes referències clàssiques, i l’artista ha admès que es posa més nerviosa quan ha de compartir el que ha creat que no pas en el moment en què està a l’estudi.
Jimmy Fallon també ha après a fer palmes, un so molt flamenc que ha marcat els diversos àlbums de Rosalía, com El Mal Querer, però que també està present a Lux amb temes com La Rumba del Perdón o De Madrugá.
ROSALÍA shows Jimmy how she claps! 👏 #ROSALÍAOnFallon #FallonTonight pic.twitter.com/OgG1EGKZMs— The Tonight Show (@FallonTonight) November 17, 2025
“A Jerez, a Jerez de la Frontera, saben com fer-ho genial i d’una manera preciosa. Hi has d’anar”, l’ha convidat l’artista. Tot i que a l’àlbum hi ha frases en 13 idiomes diferents, el presentador volia saber quines en parla. “Parlo català, que és la llengua de la meva mare, castellà i una mica d’anglès”, explica, i admet que “feia temps que volia aprendre llengües”. “Volia aprendre diferents idiomes. Practico amb Duolingo. I vull fer més, així que mentre decidia com era el concepte, aprenia de cultures, com es podia entendre l’espiritualitat arreu del món. Depenent de la història que volia explicar, decidia fer servir una llengua o una altra“. Això si, per fer tot això va fer servir moltíssim Google Translate. “Feia vint versions del vers que volia i després l’enviava a un traductor de veritat. Més tard les portava de tornada, canviava coses, gravava, demanava que corregissin la pronunciació…”. De fet, ha donat un exemple: la cançó Mio Cristo Piange Diamanti, tota en italià, va estar creant-la durant un any sencer.
Rosalía interpreta ‘La Perla’, el tema amb més indirectes del disc
Jimmy Fallon s’ha deixat emportar també per la febre de Rosalía i a més a més d’aprendre uns exercicis per escalfar la veu, ha decidit acompanyar Rosalía en uns versos de la cançó potser més polèmica o mediàtica del disc. La Perla, una col·laboració amb el grup Yahritza y Su Esencia, està plena de referències a una relació o una persona del seu passat amb qui ho ha passat malament i guarda un record amarg. “És una perla, nadie se fia. Es una perla, una de mucho cuidao'”, ha entonat l’estatunidenc.
ROSALÍA teaches Jimmy her vocal exercises before singing a verse of “La Perla” with him 🤍 #ROSALÍAOnFallon #FallonTonight pic.twitter.com/yGTv3Wq4Cu— The Tonight Show (@FallonTonight) November 17, 2025
Els detalls de la seva actuació
Justament ha triat La Perla com a actuació en directe i els detalls han desfermat els fans a les xarxes. A més a més de cantar un dels temes que s’ha teoritzat com una indirecta clara cap a Rauw Alejandro i les suposades infidelitats que van provocar la seva ruptura, l’elecció de vestuari de Rosalía feia pensar en una boda. Un vestit blanc setinat, curt i el seu nou look de cabells amb l’aurèola groga al cap.
La catalana comença a cantar estirada a terra, mirant a la càmera i quan s’allunya es pot veure una mena de llits amb llençols blancs i blaus que també podria interpretar-se com el conte de la princesa i el pèsol. Serà que aquesta relació del passat tenia la pell molt fina? L’actuació ha estat acompanyada d’una petita orquestra que ha sumat encara més dramatisme.
La gira de concerts de Rosalía: quan surten a la venda les entrades?
Tota l’eufòria que ha generat Rosalía amb el seu nou disc ha portat els fans a preguntar-se quan hi haurà gira. Segons ha publicat un portal d’informació sobre Rosalía, l’artista podria anunciar aquest dilluns 17 de novembre les ciutats escollides per a la gira de concerts, i les entrades podrien tenir la prevenda exclusiva aquest divendres dia 21.
LUX TOUR 2026— MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) November 15, 2025
Lunes, 17 de noviembre — Anuncio oficial
Viernes, 21 de noviembre — Preventa exclusiva
Precios generales:
•Grada 1: 130,50 € + gastos de gestión
•Grada 2: 73,50 € + gastos de gestión
•Pista: 96,50 € + gastos de gestión pic.twitter.com/yywyzFdMKn
Els preus de la gira Lux, segons apunten, anirien entre els 96,50 euros per a pista i 73,50 i 130,50 euros per a les entrades de grada. Caldrà esperar per saber què farà i si triarà Barcelona com a una de les parades de la gira.