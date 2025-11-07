Lux ja és una realitat. El nou àlbum d’estudi de Rosalía ha sortit a la llum de manera oficial aquest divendres 7 de novembre. Eren les 00:00 quan es descobria la nova era musical de Rosalía a través de les plataformes de streaming. Han estat tres anys d’espera des que l’artista de Sant Esteve Sesrovires va publicar el seu darrer disc, Motomami. Un àlbum amb un so més comercial que ara, després de sentir el nou disc, demostra que Rosalía ha apostat per donar la volta completament a la seva discografia i presentar un projecte en què la fe, l’espiritualitat i les llengües són els grans protagonistes.
Han estat dies molt intensos per a la comunitat de fans de Rosalía. Des que va anunciar que Lux veuria la llum el dia 7 de novembre, molts van començar a elaborar teories amb les informacions que tenien: la portada d’un disc amb l’artista vestida de color blanc i amb una mena de còfia de monja. Tot feia pensar que la nova era musical de la catalana tindria elements com la fe i l’espiritualitat molt presents, i no s’equivocaven. Rosalía explora la seva pròpia fe, però no deixa de banda temes com l’amor, el desamor, la reivindicació femenina o la mort. En pocs minuts des que ha sortit a la llum oficialment el disc a les plataformes, després que aquest dimecres 5 de novembre es filtrés l’àlbum complet a través de les xarxes socials, els fans han omplert les xarxes amb les primeres reaccions a la nova obra de Rosalía.
Què diuen els usuaris del nou disc de Rosalía? Les primeres reaccions a les xarxes socials
Era un dels esdeveniments més esperats dels últims dies. Un compte enrere que a Spotify s’ha pogut seguir minut a minut i que ara ha posat a disposició de tothom les cançons que conformen Lux. La versió digital, però, només inclou 15 temes i els altres tres són exclusius per a les versions en físic que es poden comprar tant en CD com en format vinil. Les reaccions, com dèiem, no s’han fet esperar, i que han dit els fans a les xarxes?
ROSALÍA QUE ARTISTAZA ERES— HARRY VUELVE YA (@sinbsmile13) November 6, 2025
pov: you’re listening to lux by rosalía pic.twitter.com/1Mm4oAbGJR— Ángel🇮🇨 (@AngelFentyNavy) November 6, 2025
ROSALÍA HIZO ARTE #lux #Rosalía @hola_rosalia— Samira_view (@SamiraButt6) November 6, 2025
dios mio TE AMO ROSALIA— mart (@e30blondi) November 6, 2025
pov: you’re listening to lux by rosalía pic.twitter.com/gY43wjRSvT— zee (@iitemiito) November 6, 2025
Rosalía fucking yes.— kesha (@KeshaRose) November 6, 2025
“Per la meitat de LUX i això és massa… Rosalía mare”, “Però quin discazo és aquest per Déu i vaig per la meitat, mare meva Rosalía no havies d’acabar amb tota la indústria musical d’aquesta manera”, “La sensació en escoltar l’àlbum de Rosalía és com estar mirant un quadre d’un museu, art pur”, “No som conscients de la sort que tenim de viure en la mateixa època que Rosalía, aquesta dona serà història de la música”, són alguns dels comentaris que es poden llegir a X (abans Twitter) en els primers minuts des que ha sortit a la llum el nou disc.
Picades d’ullet a exparelles?
Un dels temes que també han començat a observar-se són les possibles picades d’ullet a exparelles. En el tema La Perla, Rosalía amb el grup Yahritza y Su Esencia, i dedica unes paraules d’allò més esmolades cap al que sembla una persona que li hauria trencat el cor.
“Por fin vas a terapia, vas al psicólogo y también al psiquiatra, pero de que te sirve si siempre mientes más que hablas”, diu una de les estrofes. “Bueno es que, claro, no referirse a él como a un icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes? Nunca le prestes na’, no lo devolverá, ser bala perdida es su especialidad. La lealtad y la fidelidad son idiomas que nunca entenderá”, recita la catalana. Els fans, davant d’això, n’extreuen algunes conclusions: serà un missatge per a Rauw Alejandro?
Rosalía escribiendo 'La Perla' #LUXROSALIA— alexa (@lexilalouie) November 6, 2025
"La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá." pic.twitter.com/uvCKvMd9aj
Por favor estoy llorando con la letra de La Perla😭 Rosalía se ha convertido en la nueva Paquita la del Barrio #lux pic.twitter.com/TUmuKAiKdS— Alicia🌻 (@mmooresrafferty) November 6, 2025
“Estic en xoc amb La Perla de Rosalía”, “La Perla de Rosalía? Rauw enterrat”, “La Perla és com la cançó perfecta per a tancar cicles, gràcies mamà Rosalía”, escriuen alguns usuaris a X. Els comentaris no s’aturen i ben segur que continuaran omplint les xarxes les pròximes hores a mesura que vagin sentint el nou àlbum.