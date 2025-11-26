Rosalía continua sent un dels temes més comentats de l’actualitat. La publicació oficial del seu quart àlbum d’estudi, Lux, ha fet la volta al món i ara que està disponible a través de les plataformes de streaming, l’artista catalana continua la seva promoció. Va passar per La Revuelta en un dels programes més bojos de la temporada i va interpretar per primer cop en directe La Perla, el tema més reivindicatiu i de despit del seu nou disc, al programa de Jimmy Fallon. Ara, ha protagonitzat una de les entrevistes més boges dels darrers mesos a SubwayTakes, un pòdcast d’entrevistes fundat pel còmic Kareem Rahma. Aquí, la cantant de Sant Esteve Sesrovires i l’humorista han compartit confidències i detalls durant un viatge en metro.
Rosalía revela que té TDAH, però que no es tracta
Algú s’imagina anar de camí a la feina de bon matí al metro, amb la música sonant a tot volum pels auriculars i de sobte mirar el seient de davant i trobar-se Rosalía? Això ben bé és el que els deu haver passat als usuaris del metro de Nova York que han triat la mateixa línia en què s’ha gravat la conversa amb Kareem Rahma. Tots dos han compartit detalls com la creació del disc, perquè escolta música amb el volum molt alt o la seva espiritualitat i creença en Déu.
En un moment de l’entrevista, Rosalía ha perdut el fil de la conversa i ha admès que té TDAH (Trastorn de Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat). “Em distrec molt amb els sons, tinc TDAH”, ha revelat la jove. El presentador ha volgut saber si es tractava amb alguna mena de medicació i ella ha explicat que “ho deixa fer”. “Vaig intentar tractar-me durant un temps, però no em va agradar, m’agrado com soc”, ha explicat Rahma. “M’agrada saber la teva opinió perquè mai he intentat tractar-me”, ha confessat la cantant.
Rosalía explica per què escriu cançons estant estirada
L’entrevista ha estat molt divertida en una manera de veure la cantant en una conversa col·loquial on la jove feia servir el seu spanglish habituals, barrejant l’anglès amb algunes frases o paraules en espanyol. En tot cas, una de les confessions més curioses ha estat els motius pels quals escriu cançons estant estirada. “Crec que això no és ser mandrós”, ha confessat el còmic. “Vaig començar a fer-ho perquè no tenia ni escriptori ni cadira a la meva habitació. Quan era adolescent estava estirada al llit escrivint cançons i la meva mare sempre deixa que era mandrosa i que no feia res per estar així”, ha explicat.
Una nova etapa musical marcada per l’espiritualitat
Un dels aspectes que més destaquen del nou disc de Rosalía és la presència constant de l’espiritualitat, la fe o la creença en Déu. De fet, la portada de la cançó incorpora una imatge de l’artista vestida de blanc amb una mena de còfia de monja, però quina relació té amb la fe? “Crec que soc molt espiritual i trobo molt inspiradores les religions en general, maneres diferents d’entendre què és Déu. Crec en Déu, és una pregunta que em vaig fer durant la creació del disc i penso que encara no tinc la resposta, i per això aquest àlbum existeix”, revela. Tot plegat, una entrevista de les més surrealistes que ha protagonitzat la catalana més internacional.