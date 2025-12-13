Rosalía és l’artista del moment i un dels noms més repetits els darrers mesos. La cantant de Sant Esteve Sesrovires ha tornat al punt més alt de la indústria musical amb la publicació de Lux, el seu quart àlbum d’estudi. Des que va anunciar que publicaria el disc més esperat de la temporada, els fans han estat molt atents per no perdre’s cap detall. Aquesta setmana han sortit a la venda les entrades de la gira mundial de la cantant, que passarà per Barcelona amb quatre concerts al Palau Sant Jordi i quatre concerts més a Madrid. Alguns afortunats les van aconseguir a la prevenda de dimarts i els altres podran complir el somni de veure la motomami en directe el pròxim mes d’abril de 2026.
A més a més de l’amor dels fans, Rosalía té un cercle molt proper que l’acompanya i forma part del seu dia a dia. La seva família és una part vital de la seva vida i també de la música, si més no, bona part de les seves cançons estan inspirades o dedicades a membres de la família, com el seu nebot o la seva àvia. Quins detalls curiosos i desconeguts han tret a la llum?
Qui és qui dels membres de la família de Rosalía?
Què se’n sap de la família de l’artista catalana més internacional? El nom conegut és el de la seva germana Pilar, tot i que bona part dels fans ja la reconeixen pel sobrenom que fa servir per a ella. La Pili és la germana gran de Rosalía que fa uns mesos sorprenia tothom obrint de manera pública el seu perfil d’Instagram. Un calaix de records i memòries que permeten conèixer una mica més la persona que acompanya Rosalía ben bé arreu del món.
Pilar Vila va néixer l’any 1990 i ha estudiat Humanitats, tal com va explicar en una entrevista. Forma part de l’equip i el projecte artístic de la seva germana i durant la gira de Motomami -el seu anterior àlbum-, va ser responsable de bona part dels seus looks. Pel que fa a la seva vida privada, la Pili va ser mare d’un nen, el Genís, quan tenia 18 anys. un dels temes del disc Motomami, G3 N15, està dedicat al seu nebot. L’elecció del títol amb la combinació de lletra i número simula el nom del petit i la lletra que parla d’una persona que s’ha perdut dos anys de la vida per haver estat separats. En l’aspecte sentimental, la catalana és parella de Diego Ibáñez, vocalista del grup Carolina Durante, qui també és exparella d’Amaia Romero d’Operación Triunfo.
La seva mare, administradora de l’empresa de l’artista
Pilar Tobella és la mare de Rosalía i l’administradora de la seva empresa d’èxit. Tal com revela El Español, la progenitora de l’artista és l’administradora única de l’empresa Motomami S.L., l’empresa familiar creada l’any 2019 per gestionar la carrera de Rosalía. La matriarca de la família s’encarrega de tots els aspectes burocràtics de les gires i en el seu primer any de vida va ingressar prop de cinc milions d’euros. Dades que s’engreixaran gràcies a la gira de Lux que començarà el pròxim any. També és l’administradora de Tresmamis S.L. i Racineta Productions S.L., fundades l’any 2024 i dedicades al sector immobiliari i l’organització, respectivament. Això sí, segons el citat mitjà, Pilar Tobella porta un perfil més aviat discret, sense gran exposició i fins i tot en el seu poble intenta passar desapercebuda.
El seu pare, el perfil més desconegut
Ara bé, el perfil més desconegut del cercle de Rosalía és el seu pare. En la seva entrevista a La Revuelta, l’artista va explicar breument que feien els seus pares, separats des de fa uns anys. José Manuel Vila és el progenitor de Rosalía i de qui menys detalls coneixem. La cantant va explicar que actualment el seu pare no treballava i que anteriorment es dedicava al món de “les naus industrials i ajudava a fer-les”. Les seves xarxes socials, però, també són una bona capsa de sorpreses.
Amb molt pocs seguidors, entre els quals es troba la seva filla, el seu perfil d’Instagram és un recull d’imatges i obres d’art una mica estranyes i místiques, sortides a la natura, imatges de motos i referències a concerts o àlbums de la seva filla. Tot plegat, una família que pot estar ben orgullosa de la cantant, convertida en un dels noms més destacats de la indústria musical del segle XXI.