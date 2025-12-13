Los detalles más curiosos y desconocidos del círculo más íntimo de Rosalía

Rosalía es la artista del momento y uno de los nombres más repetidos en los últimos meses. La cantante de Sant Esteve Sesrovires ha regresado al punto más alto de la industria musical con la publicación de Lux, su cuarto álbum de estudio. Desde que anunció que publicaría el disco más esperado de la temporada, los fans han estado muy atentos para no perderse ningún detalle. Esta semana han salido a la venta las entradas de la gira mundial de la cantante, que pasará por Barcelona con cuatro conciertos en el Palau Sant Jordi y cuatro conciertos más en Madrid. Algunos afortunados las consiguieron en la preventa del martes y los demás podrán cumplir el sueño de ver a la motomami en directo el próximo mes de abril de 2026.

Además del amor de los fans, Rosalía tiene un círculo muy cercano que la acompaña y forma parte de su día a día. Su familia es una parte vital de su vida y también de la música, al menos, buena parte de sus canciones están inspiradas o dedicadas a miembros de la familia, como su sobrino o su abuela. ¿Qué detalles curiosos y desconocidos han salido a la luz?

¿Quién es quién de los miembros de la familia de Rosalía?

¿Qué se sabe de la familia de la artista catalana más internacional? El nombre conocido es el de su hermana Pilar, aunque buena parte de los fans ya la reconocen por el sobrenombre que usa para ella. La Pili es la hermana mayor de Rosalía que hace unos meses sorprendía a todos abriendo de manera pública su perfil de Instagram. Un cajón de recuerdos y memorias que permiten conocer un poco más a la persona que acompaña a Rosalía por todo el mundo.

Pilar Vila nació en 1990 y ha estudiado Humanidades, tal como explicó en una entrevista. Forma parte del equipo y el proyecto artístico de su hermana y durante la gira de Motomami -su anterior álbum-, fue responsable de buena parte de sus looks. En cuanto a su vida privada, la Pili fue madre de un niño, Genís, cuando tenía 18 años. Uno de los temas del disco Motomami, G3 N15, está dedicado a su sobrino. La elección del título con la combinación de letra y número simula el nombre del pequeño y la letra que habla de una persona que se ha perdido dos años de la vida por haber estado separados. En el aspecto sentimental, la catalana es pareja de Diego Ibáñez, vocalista del grupo Carolina Durante, quien también es expareja de Amaia Romero de Operación Triunfo.

Rosalía y su hermana son seguidores del Barça | Instagram

Su madre, administradora de la empresa de la artista

Pilar Tobella es la madre de Rosalía y la administradora de su exitosa empresa. Tal como revela El Español, la progenitora de la artista es la administradora única de la empresa Motomami S.L., la empresa familiar creada en 2019 para gestionar la carrera de Rosalía. La matriarca de la familia se encarga de todos los aspectos burocráticos de las giras y en su primer año de vida ingresó cerca de cinco millones de euros. Datos que se incrementarán gracias a la gira de Lux que comenzará el próximo año. También es la administradora de Tresmamis S.L. y Racineta Productions S.L., fundadas en 2024 y dedicadas al sector inmobiliario y la organización, respectivamente. Eso sí, según el citado medio, Pilar Tobella lleva un perfil más bien discreto, sin gran exposición e incluso en su pueblo intenta pasar desapercibida.

Su padre, el perfil más desconocido

Ahora bien, el perfil más desconocido del círculo de Rosalía es su padre. En su entrevista en La Revuelta, la artista explicó brevemente qué hacían sus padres, separados desde hace unos años. José Manuel Vila es el progenitor de Rosalía y de quien menos detalles conocemos. La cantante explicó que actualmente su padre no trabajaba y que anteriormente se dedicaba al mundo de «las naves industriales y ayudaba a hacerlas». Sus redes sociales, sin embargo, también son una buena caja de sorpresas.

Con muy pocos seguidores, entre los cuales se encuentra su hija, su perfil de Instagram es un recopilatorio de imágenes y obras de arte un poco extrañas y místicas, salidas a la naturaleza, imágenes de motos y referencias a conciertos o álbumes de su hija. En conjunto, una familia que puede estar muy orgullosa de la cantante, convertida en uno de los nombres más destacados de la industria musical del siglo XXI