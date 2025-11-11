Este lunes 10 de noviembre ha sido un día de alta intensidad en cuanto a la parrilla televisiva del prime time. Más allá de los rivales habituales como pueden ser La Revuelta o El Hormiguero, se sumaban el estreno de la nueva temporada de Crims en TV3, la gala de Operación Triunfo y una nueva entrega de La isla de las tentaciones. Ahora bien, tras anunciar de manera oficial su visita a La Revuelta, la expectación era máxima por saber cómo David Broncano conduciría la entrevista con Rosalía. La batalla por la audiencia en Cataluña la ganó Carles Porta con Crims, pero La Revuelta también obtuvo un muy buen resultado.

No te lo puedes perder La monja más famosa también opina sobre el nuevo disco de Rosalía

La artista de Sant Esteve Sesrovires es el nombre del momento tras salir a la luz su cuarto álbum de estudio, Lux. Un disco totalmente diferente de lo que ha hecho antes, con 18 canciones y 13 idiomas que dan vida a un proyecto creado durante tres años. Rosalía se convierte en un canal directo con su fe y espiritualidad más mística, pero sin dejar de lado temas tan claros como el amor, la traición, la reivindicación o la muerte de la misma artista. Para celebrar esta nueva etapa y en su primera entrevista después de aparecer en el Telediario de La 1, Rosalía se ha decantado por el programa de David Broncano, que no ha dejado a nadie indiferente.

Una reunión de vecinos llena de famosos

Hacía días que se había comenzado a hablar de la posible visita de la intérprete de Berghain a La Revuelta. Primero, porque supondría que la catalana había elegido el show de Broncano antes que el de Pablo Motos, un hecho que les ayudaría a sumar un punto en la batalla por los invitados y las audiencias. Antes de presentarla, sin embargo, tenían una sorpresa preparada para los espectadores. Jorge Ponce -uno de los directores- y David Broncano salían del teatro para dirigirse al portal de un edificio de al lado, donde les esperaba una reunión de vecinos llena de famosos de lo más variados: Carmen Machi, Alexia Putellas, Javier Calvo, Pedro Almodóvar o Estopa eran algunos de los nombres que se preparaban para la entrada de la artista del momento en un sketch surrealista que prometía un programa cargado de sorpresas.

🏠 Acta Junta General Extraordinaria de La Revuelta



ORDEN DEL DÍA

1. La vecina que canta

2. La pelota

3. El tonto del bombo



Asistentes:

Pedro Almodóvar

Alexia Putellas

Manuela Carmena

Maria Escoté

Javi Calvo

Joan Pradells

La Zowi

Carmen Machi

Estopa

Rosalía pic.twitter.com/w4e7CrhKD4 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 10, 2025

Locura por conseguir un trozo de pastel preparado por la artista

La entrevista comenzaba con la entrega del regalo de la invitada para el presentador. En su caso, Rosalía decidió convertirse en pastelera y cocinar un pastel enorme que repartió entre el público del teatro que no dejó de gritar y aplaudir cada vez que Rosalía abría la boca para hablar. Ella misma se encargó de repartir el trocito entre los asistentes, que intentaban como podían hacerse con algún bocado de la creación de la joven.

El regalo de Rosalía en ‘La Revuelta’ ha sido un pastel hecho por ella | RTVE

El detalle es que debajo del pastel se encontraba el regalo para Broncano, un plato que conmemoraba su reunión en La Revuelta, con una imagen de ella y del presentador rodeado de un corazón, además del nombre del álbum.

El regalo de Rosalía para David Broncano | RTVE.

Un pulso con el presentador, camisetas con dedicatoria y un mensaje sobre la filtración

Durante la entrevista, Rosalía se ha mostrado muy sonriente y agradecida por el cariño del público e incluso se ha animado a hacer un pulso en directo con David Broncano para mostrar los efectos de ir al gimnasio los últimos tres años, y ha interpretado unas estrofas del tema La Perla, la canción que muchos fans han encontrado indirectas para Rauw Alejandro.

🎤 Rosalía canta LA PERLA, nuevo tema de «LUX» #Larevuelta pic.twitter.com/6LZUGCxgX5 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 10, 2025

También ha hablado sobre su nuevo disco, Lux, que ha dado la vuelta al mundo y que desde su lanzamiento el pasado 7 de noviembre es uno de los temas de conversación habituales. De hecho, David Broncano ha bromeado diciendo que podría haberlo escuchado antes de la publicación porque él cuenta como prensa y le ha pedido que el próximo se lo envíe por correo electrónico. Rosalía, rápidamente, ha dicho que no, que por email no «porque después se filtran cosas». «Me dijeron que estaba en Telegram», ha explicado sin entrar en más detalles sobre la filtración completa de su disco dos días antes del estreno oficial.

Tampoco ha tenido ningún problema para responder las preguntas clásicas, el dinero en el banco y las relaciones sexuales en los últimos 30 días. En cuanto al patrimonio, ha dicho que «no se puede quejar» y que «está muy agradecida». Sobre las relaciones sexuales, ha sorprendido diciendo que era «un cero» y que llevaba tiempo «haciendo celibato».

No sabemos qué puntuación recibe despertarse de un sueño con la sensación de haber tenido un orgasmo 🤔 #LaRevuelta pic.twitter.com/fkmwKGzE2V — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 10, 2025

¿Quién ha ganado las audiencias en Cataluña? ‘El Hormiguero’ o ‘La Revuelta’?

La entrevista de Rosalía ha sido extensa y llena de momentos muy divertidos, pero entre los dos rivales de los programas de entretenimiento con famosos como son El Hormiguero y La Revuelta, ¿quién se ha llevado la victoria? En Cataluña no ha sido ni Motos ni Broncano, sino que el vencedor es Carles Porta. Según los datos de Kantar Media, la empresa que se encarga de medir las audiencias en las emisiones lineales, el estreno de Crims con la primera parte del caso de El doble crimen de Bellvitge ha conseguido 388.000 espectadores y un 20,4% de cuota de pantalla. Eso sí, David Broncano se comió las audiencias de El Hormiguero, con un 17,7% de cuota de pantalla y 320.000 espectadores de media. ¿Qué hizo El Hormiguero con la visita en solitario de Andy, el cantante de Andy y Lucas? Se quedó con un 6,8% de share y 123.000 espectadores de media. En el ámbito de las audiencias españolas, La Revuelta también quedó por delante de El Hormiguero, con un 20,5% y 2.743.000 espectadores frente al 15,3% y 2.046.000 espectadores del programa de Pablo Motos, según publicar verTele. ¿Lo celebrará La Revuelta en la emisión de este martes? Habrá que esperar para saberlo.