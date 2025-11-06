Tercer programa de la nueva temporada de La isla de las tentaciones y tercer día que Sandra Barneda tiene que poner orden. La novena temporada del reality de Telecinco está poniendo a prueba la paciencia de la presentadora catalana que ha vuelto a vivir un episodio en el que los participantes se saltan las normas del programa. En las dos primeras emisiones de la semana ya se ha podido ver una parte del carácter de las parejas, reacciones locas, insultos, lágrimas y un cara a cara con los solteros y solteras que ha hecho saltar chispas por doquier. Este miércoles 5 de noviembre se ha vuelto a vivir una escena de tensión que ha obligado a Sandra Barneda a darles un toque de atención después de saltarse una vez más las normas impuestas por el programa.

Sandra Barneda interviene, una vez más, por culpa de las parejas

Es cierto que en La isla de las tentaciones las emociones se sienten mucho más y cualquier mirada o duda les hace pensar que su pareja podría estar interesada en una de las tentaciones que tienen en las villas. La opción de no participar existe, pero una vez dentro del reality, la manera de salir es abandonando el programa con su pareja actual o con una de las personas que acaban de conocer. Será una edición intensa y esto se ha podido ver durante los tres primeros capítulos. Tras las ceremonias de entrega de collares en las que los tentadores eligen a la persona que quieren conocer, son los chicos y las chicas que participan quienes pueden escoger con quién quieren tener una cita. Todo esto lo hacen delante de sus parejas, una situación que no lo ha puesto nada fácil para Sandra.

Una vez se han reencontrado de nuevo, comenzaba una buena dosis de reproches entre ellos. Rodri, uno de los más afectados, intentaba acercarse a su novia, Helena, pero tienen muy claro que una vez se separan para ir a las villas, tienen prohibido acercarse a las parejas. «No, por favor, ¿a dónde vas? ¿Por qué querías acercarte a Helena?», preguntaba Sandra Barneda viendo que la situación se estaba complicando. El momento de elegir la cita, sin embargo, llevó a que Darío se saltase las normas viendo cómo Almudena, su pareja, se ponía a llorar. «Las normas son claras, no me sirve el perdón, tus compañeros están respetando, quieren acercarse y abrazar a sus parejas», entonaba una vez más la presentadora.

Las parejas se saltan las normas de ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

Después de que Lorenzo eligiera a la chica con quien quería tener una cita, su pareja, Nieves, abandonaba la escena y era su novio quien corría a buscarla, perseguido por Sandra Barneda. Esto ha dado vía libre a las parejas para acercarse, hablar y pedir explicaciones sin tener la vigilancia de la catalana.

Gilbert se acerca a su pareja en ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

«Por favor, ¿qué está pasando aquí? Os lo digo de verdad, habéis decidido todos participar, conocéis perfectamente las normas y os las habéis saltado todos, es absolutamente inadmisible. No lo vuelvo a consentir una vez más, quien rompa la norma se va», les ha regañado la presentadora viendo la escena que se había montado.

Sandra Barneda intenta controlar las parejas de ‘La isla de las tentaciones’ _ Telecinco

El primer abandono de la temporada

No será hasta el próximo lunes que habrá una nueva dosis de aventuras de La isla de las tentaciones, pero según el avance que se ha podido ver este miércoles, parece que habrá una pareja que protagonizará el primer abandono de la temporada. En los últimos segundos del programa Sandra Barneda les comunica que una de las parejas termina su experiencia en La isla de las tentaciones y parece que podría ser cualquiera de ellos porque el nivel de descontrol y la temperatura subirán muchísimo.