Caos en ‘La isla de las tentaciones’ y una expulsión disciplinaria histórica

La isla de las tentaciones ha comenzado la edición con muchísima fuerza. Después de tantos años, muchos podrían pensar que aquí volvería a pasar lo mismo… pero no, los concursantes han venido preparados de casa y están ofreciendo todo un espectáculo bastante lamentable. Descontrol, broncas épicas y unas normas que se están saltando día tras día. Solo ha pasado una semana desde el estreno, pero la dirección del programa ya se ha visto forzada a expulsar a una pareja de manera disciplinaria. Nunca había pasado algo similar, pero es que tampoco nadie se había comportado así antes. ¿Los perjudicados? Nieves y Lorenzo, que han pagado las consecuencias de todo lo que se está haciendo mal en las dos villas.

Desde la primera emisión, las parejas han hecho lo que les ha dado la gana. Durante la elección de las citas, Nieves abandonó el set de grabación y su novio Lorenzo comenzó a correr detrás de ella. Y, durante esta primera norma saltada, todos los demás se saltaron otra al aprovechar para abrazarse y besarse con sus respectivas parejas. Si en ese momento vimos a Sandra Barneda muy enfadada, ahora sabemos que era cierto lo que decía que todo aquel desmadre tendría consecuencias.

Pues bien, la dirección ha decidido que pondrían sobre la mesa una expulsión disciplinaria que llega pocos días después de que comenzara esta aventura. Nunca había pasado y, mucho menos, que fueran los mismos concursantes los encargados de decidir cuál de las parejas debería abandonar el programa. Como todas las parejas, sin excepción, se habían saltado las normas; han decidido que cualquiera de ellas estaría bien que se marchara hacia España. Las caras de los participantes eran un poema: «Como todos decidisteis saltaros las normas, también seréis todos vosotros los que participéis de esta decisión. De manera individual, tendréis que decidir qué pareja debe abandonar. Cada uno me dirá un nombre y la decisión se tomará en función de la suma de todos los votos individuales. La pareja elegida se reunirá en una hoguera antes de abandonar«, les explicaba.

Las chicas deciden qué pareja debe ser la expulsada | Telecinco

¿Qué ha pasado en la hoguera de consecuencias de Nieves y Lorenzo?

¿Los cabezas de turco? Nieves y Lorenzo, que han tenido que despedirse de todos en ese mismo momento. ¿Y qué ha pasado en la hoguera de las consecuencias? Pues, como era previsible, se han hecho un montón de reproches… algo sorprendente, sin embargo, teniendo en cuenta que ni siquiera han estado allí una semana. Cuando han visto las imágenes de lo que ha hecho el otro, se han indignado. Él, por ejemplo, le recriminó que se haya metido en el jacuzzi con uno de los solteros: «Me parece muy heavy. ¿Y por qué hablas tan mal de mí? ¿Me tienes manía? ¿Por qué dejas que ese tío te coma la cabeza?«, le espetó a su pareja.

Pero ella se defendió y le dijo que estaba «muy equivocado»: «No me conoces si crees que me comerán la cabeza. Pienso que no me valoras nada. ¿Y tú crees que el amor que tienes hacia mí es sano?». «Tú no sabes cómo estoy. ¿Cómo me has hecho esto? Has dicho de todo y eso lo verá mi familia«, se dijeron. A ella no le gustó que él no se hubiera tentado. Me da vergüenza, incluso, haber venido hasta aquí. Si confiaras en mí un poco, no habrías sido así».

Expulsión disciplinaria en La isla de las tentaciones | Telecinco

¿Qué han dicho durante la hoguera de consecuencia? | Telecinco

Finalmente, sin embargo, él decidió que quería marcharse con ella: «Eres el amor de mi vida y sé que tengo que cambiar muchas cosas, pero no soy el culpable de todo». Será en el programa de esta noche cuando sepamos qué decide ella.