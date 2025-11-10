Sandra Barneda se encuentra en una etapa profesional muy especial. La presentadora catalana ha regresado con la novena temporada de La isla de las tentaciones, uno de los realities estrella de Telecinco. Los participantes no le están poniendo nada fácil su trabajo de presentadora y está demostrando un autocontrol espectacular en la primera semana de emisiones. Además, esta temporada también la hemos podido ver en los debates y las galas de Supervivientes, una apuesta de la cadena por su trabajo que también han reconocido este fin de semana desde la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. En la 52ª edición de los Premios Antena de Oro, que reconocen el trabajo de las figuras más relevantes en televisión, radio y medios durante el año, han querido premiar la labor de Sandra Barneda. Fue en su discurso tras recibir el galardón donde recordó la figura de su sobrino, que murió a finales de 2024 con solo 20 años.

No te lo puedes perder Caos en ‘La isla de las tentaciones’ y una expulsión disciplinaria histórica

Las palabras de Sandra Barneda para su sobrino

Aunque el joven murió el pasado noviembre, no fue hasta febrero de 2025 que decidió hablar abiertamente de esta tragedia. Lo hizo durante los premios GenZ Awards, que reconocen el trabajo de los mejores influencers del momento. Ella era una de las presentadoras, junto con Xuso Jones -con quien hará tándem para las campanadas de este año en Telecinco y Cuatro-. Allí dedicó varias veces palabras muy tiernas para el joven, visiblemente emocionada. «Es mi persona favorita, a quien perdí el pasado noviembre. Le encantaban estos premios y me habría acompañado, de estar aquí. Él, uno de mis sobrinos, amaba a todos los creadores de contenido… Así que todo esto va para ti», explicó.

Sandra Barneda recuerda a su sobrino fallecido en la entrega de premios de la Antena de Oro | Europa Press

Ahora, en este reconocimiento que ha recibido un año después, también ha tenido unas palabras para su sobrino. «Bueno, qué barbaridad, como diría Matías Prats, y qué barbaridad la complejidad de la vida», comenzó diciendo en su discurso una vez recibió el premio. «Me convertí en la chica seria del entretenimiento. Y ahora estoy en un programa que mi sobrino, a quien dedico este premio de Antena de Oro, adoraba», expresó recordando cómo el chico era muy fan de los realities que presenta su tía.

El comunicado de la presentadora después de recibir el galardón

Sandra Barneda también ha querido dedicar unas palabras a través de las redes sociales, visiblemente feliz por haber sido premiada por su buen trabajo en televisión después de tantos años. «Recibir el primer premio de televisión después de tantos años me hace sentir muy feliz y al mismo tiempo extraña por la poca costumbre. Así me doy cuenta de que los nervios me poseen cuando tengo que subir a recogerlo», escribe bajo el post que ha publicado en Instagram con una fotografía de ella con el premio en la mano.

«Vuelvo a ser esa niña que se hace pequeña y mira a las personas que tiene delante y dice: yo solo quiero ser libre, divertirme, seguir adelante a pesar de los obstáculos, los múltiples no y todos aquellos que me ven como una nota discordante», reflexiona. También recuerda cómo la vida le ha enseñado todos estos años a «quererse con los errores y los aciertos» y a sonreír «cuando el dolor te ahoga». «Gracias a todos por darme todo el afecto y darme el amor para seguir. Gracias a mis padres por dejarme ser libre y a todos los que me siguieron y los que no. A todos los que me han amado con mis complejidades, luchas, imperfecciones, locuras y aciertos», termina la publicación, antes de agradecer también los más de 15 años que lleva trabajando en Mediaset.