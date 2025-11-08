Quedan pocas semanas para la noche más mágica del año. Cada 31 de diciembre, miles de personas se concentran frente a la televisión, con doce uvas en las manos para dar la bienvenida a un nuevo año rodeados de la familia. Las cadenas de televisión eligen las caras visibles que amenizarán los nervios previos, las prisas por llegar a tiempo y los segundos en los que muchas personas pierden la cuenta de las uvas que han comido o algunos que incluso están a punto de atragantarse. Sea como sea, el 2026 está muy cerca y algunas cadenas ya han confirmado quiénes serán los famosos que darán la bienvenida en esta Nochevieja.

El dúo de TV3 repite un año más

Ya han pasado unos cuantos años desde que TV3 decidió apostar por Miki Nuñez y Laura Escanes como caras visibles para esta noche tan especial. El músico catalán que saltó a la fama gracias a su papel en Operación Triunfo presentará las campanadas en la televisión pública catalana por cuarto año consecutivo. La primera vez lo hizo con la presentadora de Eufòria, Marta Torné, y ahora volverá a coincidir con Laura Escanes. La influencer y presentadora de La Travessa sigue siendo un perfil de confianza para 3Cat y tal como confirmaron durante la presentación de la nueva temporada de la cadena, los espectadores tienen una cita el próximo 31 de diciembre con ellos.

Laura Escanes y Miki Núñez en las campanadas de TV3 2023 | 3cat

«Estamos confirmados para las campanadas del 31 de diciembre. Esta es una cita mágica, bonita y supone el tercer año para mí así que muy contentos», explicó la creadora de contenido. «Es bonito que la audiencia nos acompañe la última noche del año, pero también asusta porque hacer las campanadas en TV3 va mucho más allá de un sueño, cuando era pequeña ni lo soñaba. Son dos años haciéndolo y siempre te preguntas si no sería mejor dejarlo ahora que han ido muy bien las veces anteriores, pero estos miedos demuestran que me importa y que le ponemos todo el cariño. Solo pido que vaya lo mejor posible».

Cristina Pedroche y Alberto Chicote harán las campanadas conjuntas en Antena 3 y laSexta

No es una novedad que Cristina Pedroche y Alberto Chicote sean los nombres elegidos por Antena 3 un año más. La presentadora más mediática de las campanadas y el chef estrenan este año una retransmisión simultánea tanto en Antena 3 como en laSexta y la plataforma atresplayer. Una manera de unir las audiencias de ambos canales e intentar superar los resultados registrados el año anterior, en el que David Broncano y Lalachus hicieron historia con la presentación más alocada de las campanadas.

¿Qué ha dicho la gente del vestido de Cristina Pedroche? – Antena 3

Uno de los aspectos que más preguntas genera es el vestido que usará la colaboradora de Zapeando. Cada año se supera con sus outfits escandalosos, al menos, el año pasado optó por una prenda llena de plumas y con adornos hechos de cristales con su propia leche materna. Ahora que ha sido madre de su segundo hijo con Dabiz Muñoz, ¿incluirá alguna referencia especial?

Sandra Barneda y Xuso Jones, una pareja muy divertida en Telecinco y Cuatro

Mediaset también apuesta por conducir esta noche tan especial a través de sus canales, Telecinco y Cuatro con la misma pareja. Sandra Barneda y Xuso Jones son el dúo que hará tándem el próximo 31 de diciembre. La presentadora catalana ya ha tenido el honor de conducir este espacio, lo hizo en el año 2020, y ya es una apuesta segura de Telecinco, al menos, continúa al frente de La isla de las tentaciones y también ha formado parte de las galas y los debates de Supervivientes.

Por su parte, Xuso Jones es cantante y humorista. Es la primera vez que presentará las campanadas, pero ya tiene experiencia televisiva con programas como Lo sabe, no lo sabe y está muy presente en redes sociales. Además, ha pasado por otros programas como Tu cara me suena, Masterchef Celebrity y conduce el pódcast Poco se habla.

Sandra Barneda y Xuso Jones serán los presentadores de las campanadas en Telecinco y Cuatro | Mediaset

¿Quién presentará las campanadas en RTVE?

Una de las grandes incógnitas es quién será el presentador de las campanadas en RTVE. David Broncano y Lalachus fueron los responsables de una noche muy loca y única en La 1, pero hace unas semanas confirmaron en La Revuelta que este año no repetirían. Por lo tanto, a pesar del éxito que lograron, ¿quiénes serán las personas que elegirá la televisión pública española? RTVE abrió una encuesta para que los usuarios pudieran dar opciones sobre las personas que querrían que presentaran las campanadas en el canal principal de la cadena.

¿Cómo han sido las campanadas de TVE con David Broncano y LalaChus?

Al ser una propuesta abierta, ya cerrada el pasado 30 de octubre, los resultados obtenidos dejan ver que los usuarios han decidido bromear sobre el tema y dar nombres muy diferentes: Gabriel Rufián y Vito Quiles, Antonio Lobato y Fernando Alonso, Abascal, Marcos Llorente y Carvajal, Estopa, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella… Incluso algunos quieren ver la rivalidad entre La Revuelta y El Hormiguero en directo y proponen que Pablo Motos y David Broncano sean los conductores de la noche. Por ahora, todas las opciones están abiertas, pero parece que habrá que esperar un poco para descubrir los nombres oficiales.