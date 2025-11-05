María del Monte ha sido la gran protagonista de La Revuelta este martes 4 de noviembre. La cantante ha pasado por unos meses complicados a raíz del robo que sufrió en su casa y en el cual su sobrino Antonio Tejado ha sido uno de los acusados como «autor intelectual» del delito y se enfrenta a una petición de prisión de 30 años. Sea como sea, este tema ha quedado en un segundo plano durante su visita al programa de David Broncano donde la andaluza ha contado anécdotas muy divertidas, la verdad de su nombre y una respuesta insólita para las preguntas clásicas.

¿Cuál es el origen del nombre de María del Monte?

Durante la entrevista María del Monte no se ha dejado ningún tema en el tintero, uno de ellos y muy curioso es el origen real de su nombre. Todo el mundo la conoce como María del Monte y piensan que del Monte es su apellido, pero en realidad forma parte de su nombre gracias a la patrona del pueblo de su madre. «Yo nací en Sevilla capital, pero me llamaron María del Monte porque mi madre nació en un pueblo, Cazalla de la Sierra y la patrona de ese pueblo es Nuestra Señora del Monte«, ha explicado la artista. Resulta que su madre, que solo había tenido niños, pidió a la patrona que le diera una niña y cuando se quedó embarazada de María, decidió cumplir con su palabra. «Entonces María del Monte es el nombre, ¿no el apellido?», quiso confirmar Broncano. Una pregunta que dio paso a recitar su nombre completo: María del Monte Tejado Algaba.

¿Cuál es el patrimonio de María del Monte?

La artista también ha pasado por las preguntas clásicas de La Revuelta: el dinero en el banco y las relaciones sexuales en los últimos 30 días. En cuanto a la primera, la artista ha revelado que todo lo que ha ganado no ha sido solo por los discos que ha vendido. «Mira, yo he sido siempre una persona ni cara ni barata. Cuando tienes tus inicios, los contratos que te firman eran irrisorios porque tienes ilusión. Eran otros tiempos, con lo que menos he ganado es con la venta de los discos, he ganado sobre los escenarios, a base de trabajo». Patrimonio tenía más, pero con lo que tengo, ya tengo suficiente», ha sentenciado.

¿Por qué no hemos hecho toda la entrevista silbando? ¿Pero cómo se le da tan bien a María del Monte? #Larevuelta pic.twitter.com/K6WtQvUU1r — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 4, 2025

En cuanto a las relaciones sexuales, ha decidido salir por la tangente y buscar una alternativa para responder. Hay muchos invitados que no quieren hablar delante de la televisión pública de su vida íntima y en el caso de María del Monte, ha optado por silbar a la hora de comunicarse y contar un chiste para despistar al presentador. Una manera de salir del paso y negarse elegantemente a responder la pregunta.