‘Crims’ regresa a TV3 con un triple capítulo: ¿qué se sabe del estreno?

Carles Porta regresa, esta noche, a TV3 con la emisión de la primera parte de los tres capítulos que han preparado para hablar del doble crimen de Bellvitge. ¿Quién asesinó brutalmente a dos mujeres en el piso de este barrio de Hospitalet de Llobregat? Esta es la pregunta que se harán los telespectadores de Crims, que ocupará el prime time de los lunes durante tres semanas consecutivas.

No es un caso sencillo, teniendo en cuenta que desgranarán todo lo que ocurrió durante la investigación en un capítulo triple que será el único que veremos en esta mini temporada. La nueva temporada llegará en enero o febrero, momento en el que habrá ocho capítulos más de casos diferentes.

Hoy nos situamos en octubre de 2004, el año en que dos policías nacionales en prácticas aparecieron muertas en un piso de Bellvitge. ¿Qué sabemos sobre este caso y qué han adelantado sobre el capítulo? A partir de las 22:05 horas de la noche, TV3 y la plataforma 3Cat emitirán la primera parte de un caso que tenía como víctimas a Aurora Rodríguez y Silvia Nogaledo, dos policías nacionales en prácticas que aparecieron atadas, amordazadas y con múltiples heridas de arma blanca dentro de un piso donde las habían violado y donde se había iniciado un incendio. Pocas horas después del crimen, se perfiló el nombre de un sospechoso y se inició una búsqueda contra reloj para evitar que el hombre, que seguía libre, volviera a matar. ¿Había sido el violador y asesino que mataba mujeres cuando salía de permiso?

Crims logra hablar con la familia de las víctimas del doble crimen de Bellvitge

Aquella tragedia marcó las vidas de las familias de las víctimas, que hablarán sobre este caso por primera vez en televisión después de 21 años. En una entrevista promocional que han hecho a Carles Porta en La tarda de Catalunya Ràdio, el presentador ha dejado claro que este es “un relato duro y muy intenso”. “Costó mucho atraparlo, pareció el pánico en Cataluña durante tres días, 55 horas para ser exactos”, ha añadido.

De esta manera, TV3 recupera el Crims que no se emitía desde marzo del año pasado. El programa de true crime vuelve a su día de emisión habitual, lo que acostumbra a darle buena suerte porque siempre acaba siendo líder de audiencia y con muchísimo margen. Esta noche tendrá mucha competencia, ya que en TVE habrá una entrevista muy llamativa en La Revuelta -previsiblemente a Rosalía– antes de la semifinal de Masterchef, en Telecinco hay una nueva entrega de La isla de las tentaciones, Pablo Motos ha conseguido que hable Andy de Andy&Lucas en El Hormiguero y en Amazon Prime Video continúa explotando con la siguiente gala de Operación Triunfo. Previsiblemente, sin embargo, nada de esto podrá contra la gran expectación que genera Crims. Mañana mismo conoceremos los números que han conseguido unos y otros.