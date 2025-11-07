Ramon Gener sobre Rosalía: “Un micrófono convierte a cualquiera en cantante”

El mundo de la música vive unos días especialmente movidos. El éxtasis musical de gran parte de la población catalana y de todo el mundo se ha producido después de que Rosalía haya estrenado su último álbum de estudio: ‘Lux‘. Pero no todo son flores y violas para la artista de Sant Esteve Sesrovires, ya que no ha gustado a todo el mundo este nuevo disco. El caso más sonado ha sido el de Ramon Gener, músico y escritor, a quien es fácil recordar por el programa en TV3 Òpera en texans y que ha sido especialmente crítico con la cantante catalana.

En una entrevista en L’Eclipsi con Roger Escapa, en Catalunya Ràdio, Gener ha vaciado el saco y ha cargado duramente contra Rosalía, pero no desde un rencor personal sino desde la perspectiva de un barítono y divulgador de la música clásica. Preguntado por cómo es Rosalía como cantante, Gener no se ha cortado ni un pelo y ha asegurado: «La tendría que escuchar, siento una voz muy producida, una voz de estudio, la deberíamos poner sobre un escenario, evidentemente sin micrófono que es como se canta, y la deberíamos escuchar, el micrófono convierte a cualquiera en cantante«.

Gener, sin embargo, no se ha guardado nada y ha lamentado esta nueva corriente de descubrimiento de la música clásica. Ha señalado que «una cosa es maravillarse porque alguien descubre que una orquesta sinfónica puede hacer un ostinato», pero se ha mostrado contundente. «Eso es más viejo que hacer pis en cuclillas», ha sentenciado.

De hecho, Gener ha vuelto a ser preguntado por el estilo musical de Rosalía y ha puesto en duda que lo que ha hecho con Lux sea música clásica y lo ha explicado a través de una vivencia personal de cuando era pequeño. «Yo cuando iba a desayunar a los bares por la mañana con mi padre, que eran bares de barrio en el Guinardó, había mucha gente que pedía una cosa que era una mezcla, y esto es una mezcla. ¿Qué está bien, eh?», ha explicado Gener.

Lluvia de críticas de los seguidores de Rosalía contra Ramon Gener

La respuesta de los seguidores de la artista de Sant Esteve Sesrovires no han dejado pasar la oportunidad y han lanzado una lluvia de críticas al músico por sus comentarios sobre su ídolo. Algunas críticas han sido subidas de tono, pero han sido respetuosas en la gran mayoría de ocasiones.