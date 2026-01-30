Nuevo capítulo en la polémica que ha surgido desde que Rosalía publicó Lux, su último disco. Tras las críticas por hacer cantar en castellano a la Escolanía de Montserrat y en el disco, ahora la cantante de flamenco Estrella Morente, que colabora en el disco junto con Sílvia Pérez Cruz en la canción La Rumba Del Perdón, ha criticado a la artista de Sant Esteve Sesrovires en una entrevista en Catalunya Ràdio. La hija mayor de Enrique Morente ha hecho público su descontento porque en la producción final del disco solo se ha usado una parte muy pequeña del trabajo que envió a Rosalía. «No se puede tirar a la basura, Rosalía, no todo vale», ha manifestado.

Estrella Morente ha defendido públicamente que «la música debe prevalecer por encima de los intereses de productores y de uno mismo, y si dos compañeras han hecho un trabajo de varios días se debe respetar. «Soy respetuosa y ella no lo ha sido conmigo», ha afirmado, pero no todo han sido reproches y ha ironizado que con el resultado final de la canción parece una corista de Rosalía.

A pesar de esto, la cantante de flamenco ha evidenciado su enojo con la autora de Lux desde el inicio de la entrevista y ha dicho que está «muy disgustada. «No nos ha dejado cantar ni a Sílvia ni a mí. Estoy muy sorprendida y avergonzada, no puedo publicar la colaboración», ha sentenciado. «Y no nos ha dejado cantar ni a una ni a la otra, nos ha castigado a las dos», ha añadido tras recordar que, en un principio, Rosalía le había propuesto hacer un dúo que, finalmente, pasó a ser un trío.

«No todo vale.» Estrella Morente está dolida con Rosalía después de que le pidiera hacer una colaboración en su último disco y acabara relegada a corista #TardaCatRàdiohttps://t.co/Oacji4t8dH pic.twitter.com/fqbz6rviiL — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) January 30, 2026

«Con la música no se juega»

Estrella Morente se ha mostrado disgustada porque Rosalía «ha dejado muy poco» de todo lo que le envió para la colaboración en La rumba del perdón. «He pasado varios días en el estudio realizando con mucho cariño y entrega esta colaboración y me apetecía mucho tocar con ella», ha expuesto, y pese a admitir que no creía que Rosalía incluyera todo lo que le envió, ha pedido respeto por su trabajo: «Con la música no se juega». «La música debe prevalecer por encima de los intereses de productores y de uno mismo, y si dos compañeras han hecho un trabajo de varios días se debe respetar. No se puede tirar a la basura Rosalía, no todo vale», ha insistido.