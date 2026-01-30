Nou capítol a la polèmica que hi ha hagut des que Rosalía va publicar Lux, el seu últim disc. Després de les crítiques per fer cantar en castellà a l’Escolania de Montserrat i al disc, ara la cantant de flamenc Estrella Morente, que col·labora en el disc juntament amb Sílvia Pérez Cruz en la canço La Rumba Del Perdón, ha criticat l’artista de Sant Esteve Sesrovires en una entrevista a Catalunya Ràdio. La filla gran d’Enrique Morente ha fet públic el seu disgust perquè en la producció final del disc només s’ha fet servir una part molt petita del treball que va enviar a Rosalía. “No es pot tirar a la brossa, Rosalía, no tot s’hi val”, ha manifestat.
Estrella Morente ha defensat públicament que “la música ha de prevaldre per damunt dels interessos de productors i d’un mateix, i si dues companyes han fet un treball de diversos dies s’ha de respectar. “Soc respectuosa i ella no ho ha sigut amb mi”, ha afirmat, però no tot han estat retrets i ha ironitzat que amb el resultat final de la cançó sembla una corista de Rosalía.
Malgrat això, La cantant de flamenc ha fet evident el seu enuig amb l’autora de Lux només començar l’entrevista i ha dit que està “molt disgustada. “No ens ha deixat cantar ni a la Sílvia ni a mi. Estic molt sorpresa i avergonyida, no puc penjar la col·laboració”, ha sentenciat. “I no ens ha deixat cantar ni a una ni a l’altra, ens ha castigat a les dues”, ha afegit després de recordar que, en un principi, Rosalia li havia proposat fer un duet que, finalment, va passar a ser un trio.
“Amb la música no s’hi juga”
Estrella Morente s’ha mostrat disgustada perquè Rosalía “ha deixat molt poc” de tot el que li va enviar per a la col·laboració a La rumba del perdón. “He passat diversos dies a l’estudi realitzant amb molta estima i entrega aquesta col·laboració i em venia molt de gust tocar amb ella”, ha exposat, i malgrat admetre que no creia que Rosalía inclogués tot el que li va enviar, ha demanat respecte per la seva feina: “Amb la música no s’hi juga”. “La música ha de prevaldre per damunt dels interessos de productors i d’un mateix, i si dues companyes han fet un treball de diversos dies s’ha de respectar. No es pot tirar a la brossa Rosalía, no tot s’hi val”, ha insistit.