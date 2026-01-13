Rosalía ha tancat un 2025 marcat per l’èxit mundial del seu nou disc. Dos mesos després de la publicació de Lux i de convertir-se en l’artista més aclamada durant dies provocant matins d’eufòria i desesperació per aconseguir entrades per a la gira, torna a omplir les revistes del cor per una imatge molt curioses. Fa dies que els paparazzis han captat la cantant catalana compartint temps i viatges amb una jove model anomenada Loli Bahía. Sembla que la motomami podria haver iniciat un nou idil·li amorós o si més no les imatges fan pensar que aquesta relació d’amistat podria ser més íntima del que sembla.
En la seva darrera visita a La Revuelta, Rosalía va sorprendre l’audiència parlant de la seva situació sentimental actual. Tot i que uns mesos enrere s’havia parlat molt de la seva història d’amor amb l’actor Emilio Sakraya -els havien enxampat fent-se petons pel carrer-, Rosalía va admetre que estava en una “època de celibat” i que ara per ara no volia parlar de relacions perquè estava soltera. Ara, però, els fans s’han esvalotat després de veure les fotografies que han captat els paparazzis amb les sortides internacionals que han fet totes dues.
Qui és Loli Bahía, la model que relacionen sentimentalment amb Rosalía?
Però qui és aquesta jove model que tothom relaciona sentimentalment amb Rosalía? L’artista de Sant Esteve Sesrovires sempre genera molta expectació pel que fa a les seves relacions personals, si més no, té un historial ben complet: C. Tangana, Rauw Alejandro, l’actriu Hunter Schafer i fins i tot l’actor Jeremy Allen White. Aquestes teories noves que han sortit a la llum arriben després que Rosalía passés el Cap d’Any al Brasil acompanyada de Loli Bahía, una model hispanofrancesa amb qui també els fotògrafs l’han vist de compres per París.
El seu nom complet és Dolores Bahia Roubille, té 23 anys, però la coneixen com a Loli Bahia. Va néixer a França, a la ciutat de Lió, i pare i mare són d’origen espanyol i algerià, respectivament. Quan estudiava música en una institució reconeguda com el Conservatori de Lió, va guanyar un concurs de moda d’Egeri Tours que la va portar a ser fitxada per l’agència Women i des de l’any 2020 ha passat per les passarel·les de grans marques com Louis Vuitton, Chanel, Celine o Saint Laurent.
Les reaccions dels fans a les imatges d’aquest nou tàndem
Com cada cosa que fa Rosalía, hi ha una expectació màxima i rumors que es van fent cada cop més grans a les xarxes socials. Loli Bahía i la cantant ja van ser vistes a finals de setembre a París, però les alarmes han sonat de manera més forta després d’acabar l’any juntes a Rio de Janeiro. També han sortit a la llum vídeos en què se les veu caminant i agafades de les mans, un fet que tot i que no vol dir res, ja ha fet pensar que podrien tenir una relació més enllà de l’amistat.
rosalia y loli bahía de la mano por brasil 👯♀️ pic.twitter.com/qDFXU1PYO5— lüli (@angelfumon) January 3, 2026
I què diuen els fans de tot plegat? Bona part dels comentaris sembla que estan molt a favor d’una relació entre ambdues, si més no, no seria el primer cop que Rosalía està amb una noia, recordant la seva història amb Hunter Schafer, actriu molt coneguda pel seu paper a Euphoria.
si rosalia y loli bahia realmente estan juntas serian un win tan grande para las lesbianas pic.twitter.com/KW695ttlww— lea (@mikobroly) January 9, 2026
por favor, solo pido que loli bahia sea la nueva novia de rosalía 🙏🏼 pic.twitter.com/lxB7lZqy5x— laurita | LUX era (@inspiredrosalia) November 20, 2025
Rosalia escribió "loli la + guapa" en su dibujo 😭…— motomochi (@motomochi_rdddd) January 4, 2026
Creo que ya podemos comfurmiar que Lolilia es real ❤️ https://t.co/E4V4oTBpO5 pic.twitter.com/ZizrXjj56K
Ara per ara, ni Rosalía ni Loli han confirmat o desmentit aquests rumors, per tant, sembla que la seva història encara només la coneixen elles. Si hi ha alguna cosa més, caldrà esperar per saber-ho.