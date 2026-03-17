Rosalía inicia la gira amb un concert “hipnòtic”: tutús, banyes i llenceria
Jennifer Navarro
17/03/2026 12:06

Rosalía havia dit que prepararia una gira summament espectacular i no ha defraudat en el primer concert, el que ha ofert a la ciutat francesa de Lyon. L’exitosa cantant ha posat tot el pavelló dempeus amb un desplegament d’actuacions increïbles, posades en escena barroques i una barreja d’estils que s’ha vist reflectit en múltiples canvis de vestuari.

Les xarxes socials s’han omplert de vídeos de l’actuació, el que ha permès que es descobreixin alguns dels secrets d’un tour mundial en el qual l’hem vist plorar, riure i fer bromes en un batibull d’emocions. Els periodistes que han acudit a aquest debut han destacat una de les decisions més sorprenents, per exemple, que no hagi tocat cap cançó dels dos primers discos. Era d’esperar que el quart àlbum sigui el predominant, però no és estrany que ni tan sols hagi cantat un tema tan icònic com Malamente?

Serà el mes vinent quan els fans catalans puguin veure-la en acció al Palau Sant Jordi, l’escenari de quatre actuacions que arribaran tot just després de les de Madrid. Tots ells la veuran donar-ho tot en companyia de l’orquestra Heritage en un xou amb picades d’ullet a obres d’art com El aquelarre de Francisco Goya, amb coreografies increïbles dels seus ballarins i una narrativa molt pensada. De fet, en les primeres imatges que s’han filtrat la veiem amb un tutú de ballarina, amb banyes, llenceria, un vestit totalment blanc…

La primera actuació de Rosalía deixa veure com serà aquesta gira

L’atmosfera que ha creat Rosalía en aquesta primera actuació ha rebut molts apel·latius, però tots més que positius. De fet, asseguren que ha creat un ambient “gairebé cerimonial” en una experiència “immersiva” i “hipnòtica” carregada de simbolisme. El feedback que hem pogut llegir és meravellós, així que pot estar contenta perquè ha estat un debut que ha agradat molt i això que les expectatives eren altíssimes.

L’hem vist amb estilismes impossibles, barrejant el teatre amb el ballet en un inici espectacular i un espectacle “digne de veure“. Quan va treure’s el tutú, va canviar d’estil radicalment per oferir la seva vena més macarra per poder cantar Berghain amb unes banyes demoníaques i plomes negres.

Aquesta només ha estat la primera parada d’una gira que la portarà per mig món, ja que ha confirmat gairebé una vintena de països. Els fans tenen ganes de veure-la en acció i ara encara més, tenint en compte el que han pogut veure d’un espectacle increïble que fa molt bona pinta.

