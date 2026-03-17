Rosalía había dicho que prepararía una gira sumamente espectacular y no ha defraudado en el primer concierto, el que ha ofrecido en la ciudad francesa de Lyon. La exitosa cantante ha puesto todo el pabellón en pie con un despliegue de actuaciones increíbles, puestas en escena barrocas y una mezcla de estilos que se ha visto reflejada en múltiples cambios de vestuario.

Las redes sociales se han llenado de vídeos de la actuación, lo que ha permitido que se descubran algunos de los secretos de una tour mundial en el que la hemos visto llorar, reír y hacer bromas en un batiburrillo de emociones. Los periodistas que han acudido a este debut han destacado una de las decisiones más sorprendentes, por ejemplo, que no haya tocado ninguna canción de los dos primeros discos. Era de esperar que el cuarto álbum fuera el predominante, pero ¿no es extraño que ni siquiera haya cantado un tema tan icónico como Malamente?

Será el mes próximo cuando los fans catalanes puedan verla en acción en el Palau Sant Jordi, el escenario de cuatro actuaciones que llegarán justo después de las de Madrid. Todos ellos la verán darlo todo en compañía de la orquesta Heritage en un show con guiños a obras de arte como El aquelarre de Francisco Goya, con coreografías increíbles de sus bailarines y una narrativa muy pensada. De hecho, en las primeras imágenes que se han filtrado la vemos con un tutú de bailarina, con cuernos, lencería, un vestido totalmente blanco…

‘Berghain’ de Rosalia en el LUX TOUR

‘El aquelarre’ de Francisco de Goya pic.twitter.com/fHFTcFs69P — LUX TOUR (@LUXT0UR) March 16, 2026

La primera actuación de Rosalía deja ver cómo será esta gira

La atmósfera que ha creado Rosalía en esta primera actuación ha recibido muchos calificativos, pero todos más que positivos. De hecho, aseguran que ha creado un ambiente «casi ceremonial» en una experiencia «inmersiva» y «hipnótica» cargada de simbolismo. El feedback que hemos podido leer es maravilloso, así que puede estar contenta porque ha sido un debut que ha gustado mucho y eso que las expectativas eran altísimas.

La hemos visto con estilismos imposibles, mezclando el teatro con el ballet en un inicio espectacular y un espectáculo «digno de ver«. Cuando se quitó el tutú, cambió de estilo radicalmente para ofrecer su vena más macarra para poder cantar Berghain con unos cuernos demoníacos y plumas negras.

Rosalía cantando ‘La Rumba Del Perdón’ en el LUX TOUR en Lyon pic.twitter.com/NHcOQkvkfj — LUX TOUR (@LUXT0UR) March 17, 2026

Rosalía cantando ‘LA NOCHE DE ANOCHE’ en el LUX TOUR en Lyon pic.twitter.com/4RGHexG6nX — LUX TOUR (@LUXT0UR) March 16, 2026

Rosalia cantando ‘Sauvignon Blanc’ en el LUX TOUR en Lyonpic.twitter.com/1ZsRnUBx2X — LUX TOUR (@LUXT0UR) March 16, 2026

Rosalia cantando una cover de ‘Can’t Take My Eyes Off You’ de Frankie Valli en el LUX TOUR en Lyonpic.twitter.com/kHMrLJvFWi — LUX TOUR (@LUXT0UR) March 16, 2026

Esta solo ha sido la primera parada de una gira que la llevará por medio mundo, ya que ha confirmado casi una veintena de países. Los fans tienen ganas de verla en acción y ahora aún más, teniendo en cuenta lo que han podido ver de un espectáculo increíble que pinta muy bien.