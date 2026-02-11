Rosalía continúa su particular gira por diferentes medios de comunicación para promocionar el último disco, Lux, que le ha costado muchos años de trabajo. La artista de Sant Esteve Sesrovires ha sido la invitada del programa de Soy una pringada, la controvertida influencer que ha querido indagar en su vida privada. Muchos las están criticando por haberse puesto a fumar en directo y no haberlo censurado, pero más allá de eso es cierto que las declaraciones que ha concedido han sido muy potentes. ¿El titular más impactante? Sobre lo peor que le hizo una de sus exparejas, a quien no ha perdonado todavía.

La presentadora quería saber cuál ha sido el gesto más decepcionante que ha hecho un hombre contra ella y Rosalía lo tuvo claro: «Yo tenía una pareja que era un poco… alfabeto Morse emocional». Llevaban un año saliendo juntos cuando decidieron romper la relación, pero una semana después tuvieron «una recaída» y volvieron juntos: «Nos volvimos a ver y estábamos en la situación que puedes imaginarte. En ese momento, me dice ¡Cómo he echado de menos mi p…!«.

«Al escuchar que me decía eso, me quedé fría… de helado de fresa, plana, aguda, grave, esdrújula, horrible, fatal y muerta perdida. No pude ni reaccionar, me quedé totalmente en shock. Me levanté, me fui y nunca más volví evidentemente. Nunca se lo he perdonado, aunque empiezo a entrar en el punto que podría perdonarle», añadió.

¿Qué ha explicado Rosalía en la entrevista a la revista Vogue?

La cantante catalana también ha hablado con la edición americana de la revista Vogue, donde confiesa que ha querido hablar sobre la experiencia divina porque le parece maravilloso cómo se expresan los devotos: «Este disco se ha hecho desde las lágrimas«. Su madre le enseñó a Kate Bush cuando era muy pequeña y aún recuerda cómo se emocionaba al escuchar la canción donde habla de la posibilidad de intercambiar el lugar con Dios: «Hablaba de un pacto con Dios y siempre me hacía llorar«.

No ha entrado a hablar de chismes, aquí, tampoco cuando le han preguntado si sigue en celibato: «Eso es muy personal y creo que depende del momento de la vida, puedes transitar en ello o no». Sin embargo, ya se había quedado a gusto en el otro podcast, así que ha satisfecho un poco la curiosidad sobre este aspecto.