Lolita Flores ha confesado públicamente haber sufrido problemas económicos muy graves, sobre todo después de dos inspecciones de Hacienda que la obligaron a pagar dos millones de euros de multa. La cantante tuvo que vender la casa que tenía en La Moraleja para poder enfrentar esta situación y, desde entonces, vive de alquiler porque no ha podido volver a reunir tanto dinero como para poder comprarse una mansión como la que tenía. No ha escogido un pisito, por eso, teniendo en cuenta que la última información que se ha publicado sobre el tema asegura que paga 3.000 € mensuales de alquiler… Un piso muy lujoso ubicado en pleno centro de Madrid, cerca del estadio Santiago Bernabéu y con vista al skyline de la capital española.

La revista Cuore ha sabido que este inmueble estaría valorado entre los dos y tres millones de euros, ya que consta de 200 metros cuadrados y se encuentra en una zona residencial muy bien ubicada y de alto standing con unas grandes ventanas que dan al paseo de la Castellana. Y gracias a las fotografías que publica de vez en cuando en su perfil de Instagram, podemos saber cómo lo tiene decorado y cómo es este espacio tan luminoso que ha hecho suyo.

Todas las fotos de las diferentes habitaciones del piso de Lolita Flores

Del comedor, con una mesa ovalada de madera oscura y las sillas de estilo clásico, vemos que tiene toda la zona diáfana junto con la sala de estar que tiene con varios sofás de color claro en el centro. Las grandes vidrieras que ocupan la pared entera aportan mucha luz natural al espacio, además. Y también vemos algunos cuadros, esculturas y piezas decorativas en el rincón que tiene para leer con butacas clásicas y una gran librería.

Todo en tonos blancos, muebles de madera y parqué de color beige; por lo que se ve de la cocina, esta es una de las habitaciones más modernas. En el dormitorio principal cuenta con armarios muy altos, explican, y el piso cuenta con dos baños totalmente equipados y una habitación que ha convertido en sala de juegos donde pasa mucho tiempo con los nietos.

La cantante ha abierto las puertas a sus seguidores, que han podido curiosear un poco cómo es este espacio en el que descansa día a día.