El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Així és el pis de superluxe de Lolita Flores pel que paga 3.000 € de lloguer
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
25/01/2026 08:13

Lolita Flores ha confessat públicament haver patit problemes econòmics molt greus, sobretot després de dues inspeccions d’Hisenda que van forçar-la a pagar dos milions d’euros de multa. La cantant va haver de vendre la casa que tenia a La Moraleja per poder fer front a aquesta situació i, des de llavors, viu de lloguer perquè no ha pogut tornar a reunir tants diners com per poder pagar-se una mansió com la que tenia. No ha escollit un piset, per això, tenint en compte que l’última informació que s’ha publicat sobre el tema assegura que paga 3.000 € mensuals de lloguer… Un pis ben luxós ubicat a ple centre de Madrid, a prop de l’estadi Santiago Bernabéu i amb vista al skyline de la capital espanyola.

Et pot interessar

La revista Cuore ha sabut que aquest immoble estaria valorat entre els dos i tres milions d’euros, ja que consta de 200 metres quadrats i es troba en una zona residencial molt ben ubicada i d’alt standing amb unes grans finestres que donen al passeig de la Castellana. I gràcies a les fotografies que publica de tant en tant al seu perfil d’Instagram, podem saber com el té decorat i com és aquest espai tan lluminós que s’ha fet seu.

Què ha dit Lolita Flores de la seva situació econòmica? | RTVE
Què ha dit Lolita Flores de la seva situació econòmica? | RTVE

Totes les fotos de les diferents habitacions del pis de Lolita Flores

Del menjador, amb una taula ovalada de fusta fosca i les cadires d’estil clàssic, veiem que té tota la zona diàfana juntament amb la sala d’estar que té amb diversos sofàs de color clar al centre. Les grans vidrieres que ocupen la paret sencera aporten molta llum natural a l’espai, a més a més. I també hi veiem uns quants quadres, escultures i peces decoratives en el racó que té per llegir amb butaques clàssiques i una gran llibreria.

Tot en tons blancs, mobles de fusta i parquet de color beix; pel que es veu de la cuina aquesta és una de les habitacions més modernes. Al dormitori principal compta d’armaris molt alts, expliquen, i el pis compta de dos lavabos totalment equipats i una habitació que ha convertit en sala de jocs on passa molt de tems amb els nets.

La cantant ha obert les portes als seus seguidors, que han pogut tafanejar una mica com és aquest espai en el que descansa dia a dia.

Lolita Flores

Més notícies
Notícia: Lolita Flores esclata contra Agatha Ruiz: &#8220;Et considerava una dona íntegra&#8221;
Comparteix
La cantant ha contestat als comentaris que va fer la dissenyadora en el programa d'Emma García
Notícia: Lolita Flores diu que va refugiar-se en l&#8217;alcohol i explica per què
Comparteix
La cantant reconeix que va beure "moltes ampolles de whisky" quan va morir la seva mare
Notícia: Lolita Flores parla del problema de salut que pateix
Comparteix
“El postoperatori és molt dur, i puc entrar amb un 60% de visió i sortir amb un 40”, assegura la cantant
Notícia: Lolita Flores revela el problema de salut que l’ha obligat a cancel·lar funcions de teatre
Comparteix
“He patit un atac de ciàtica molt gran”, confessa la filla de Lola Flores

Comparteix

Icona de pantalla completa