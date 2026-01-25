Lolita Flores ha confessat públicament haver patit problemes econòmics molt greus, sobretot després de dues inspeccions d’Hisenda que van forçar-la a pagar dos milions d’euros de multa. La cantant va haver de vendre la casa que tenia a La Moraleja per poder fer front a aquesta situació i, des de llavors, viu de lloguer perquè no ha pogut tornar a reunir tants diners com per poder pagar-se una mansió com la que tenia. No ha escollit un piset, per això, tenint en compte que l’última informació que s’ha publicat sobre el tema assegura que paga 3.000 € mensuals de lloguer… Un pis ben luxós ubicat a ple centre de Madrid, a prop de l’estadi Santiago Bernabéu i amb vista al skyline de la capital espanyola.
La revista Cuore ha sabut que aquest immoble estaria valorat entre els dos i tres milions d’euros, ja que consta de 200 metres quadrats i es troba en una zona residencial molt ben ubicada i d’alt standing amb unes grans finestres que donen al passeig de la Castellana. I gràcies a les fotografies que publica de tant en tant al seu perfil d’Instagram, podem saber com el té decorat i com és aquest espai tan lluminós que s’ha fet seu.
Totes les fotos de les diferents habitacions del pis de Lolita Flores
Del menjador, amb una taula ovalada de fusta fosca i les cadires d’estil clàssic, veiem que té tota la zona diàfana juntament amb la sala d’estar que té amb diversos sofàs de color clar al centre. Les grans vidrieres que ocupen la paret sencera aporten molta llum natural a l’espai, a més a més. I també hi veiem uns quants quadres, escultures i peces decoratives en el racó que té per llegir amb butaques clàssiques i una gran llibreria.
Tot en tons blancs, mobles de fusta i parquet de color beix; pel que es veu de la cuina aquesta és una de les habitacions més modernes. Al dormitori principal compta d’armaris molt alts, expliquen, i el pis compta de dos lavabos totalment equipats i una habitació que ha convertit en sala de jocs on passa molt de tems amb els nets.
La cantant ha obert les portes als seus seguidors, que han pogut tafanejar una mica com és aquest espai en el que descansa dia a dia.