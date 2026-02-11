Rosalía continua la seva particular gira per diferents mitjans de comunicació per promocionar l’últim disc, Lux, que li ha costat molts anys de feina. L’artista de Sant Esteve Sesrovires ha estat la convidada del programa de Soy una pringada, la controvertida influencer que ha volgut ficar el nas a la seva vida privada. Molts les estan criticant per haver-se posat a fumar en directe i no haver-ho censurat, però més enllà d’això és cert que les declaracions que ha concedit han estat molt potents. El titular més impactant? Sobre el lleig que va fer-li una de les seves exparelles, a qui no ha perdonat encara.
La presentadora volia saber quin ha estat el gest més decebedor que ha fet un home contra ella i Rosalía ho ha tingut clar: “Jo tenia una parella que era una mica… alfabet Morse emocional”. Feia un any que sortien junts quan van decidir trencar la relació, però una setmana després van tenir “una recaiguda” i van tornar junts: “Ens vam tornar a veure i estàvem en la situació que pots imaginar-te. En aquell moment, em diu Com he trobat a faltar la meva p…!“.
“En sentir que em deia allò, vaig quedar-me freda… de gelat de maduixa, plana, aguda, greu, esdrúixola, horrible, fatal i morta perduda. No vaig poder ni reaccionar, em vaig quedar totalment en xoc. Em vaig aixecar, vaig marxar i mai més no vaig tornar evidentment. Mai no li ho he perdonat, encara que començo a entrar en el punt que podria perdonar-li”, ha afegit.
Què ha explicat Rosalía a l’entrevista a la revista Vogue?
La cantant catalana també ha parlat amb l’edició americana de la revista Vogue, on confessa que ha volgut parlar sobre l’experiència divina perquè li sembla meravellós com s’expressen els devots: “Aquest disc s’ha fet des de les llàgrimes“. La seva mare va ensenyar-li a Kate Bush quan era molt petita i encara recorda com s’emocionava en sentir la cançó on parla de la possibilitat d’intercanviar el lloc amb Déu: “Parlava d’un pacte amb Déu i sempre em feia plorar“.
No ha entrat a parlar de tafaneries, aquí, tampoc quan li ha preguntat si continua de celibat: “Això és molt personal i crec que depèn del moment de la vida, pots transitar-hi o no”. No obstant això, ja s’havia quedat a gust en l’altre pòdcast així que ha satisfet una mica la curiositat sobre aquest aspecte.