Quina relació poden tenir Quim Masferrer i Rosalía? L’artista catalana ha estat un dels noms més destacats del 2025 després de publicar Lux, el seu quart àlbum d’estudi, i arrasar amb la venda de les entrades pels concerts de la seva gira mundial. Per la seva banda, Quim Masferrer és l’encarregat de preparar el monòleg de l’any de 3Cat. Un resum dels esdeveniments més destacats del 2025 amb un objectiu molt clar: posar una nota col·lectiva. TV3 i la plataforma 3Cat emeten aquest dilluns 29 de desembre a partir de les 22:05 h el monòleg que repassarà els grans temes de l’any entre els quals no podia faltar Rosalía, a més a més de l’actualitat política, cultura, societat, esports i les notícies del dia a dia que han marcat aquest 2025.
El presentador d’El Foraster pren el relleu d’Andreu Buenafuente -que enguany ha estat baixa com a presentador de les campanades de RTVE que faran Chenoa i Estopa– per analitzar els fets més destacats dels últims mesos en una gala que també posarà el focus en les persones. Un teatre ple d’espectadors que esperen les reflexions i les bromes del presentador i que conversaran amb ell quan baixi a la platea per saber com ha estat el seu any i conèixer històries personals. Per anar escalfant motors en aquest Monòleg de l’any Edició de Lux -una picada d’ullet al disc de la cantant-, Quim Masferrer es prepara per a l’entrega al ritme de Berghain, omplint un autobús amb una orquestra i emulant la fotografia de Leo Messi a l’Spotify Camp Nou.
Rosalía es cola dins el monòleg de l’any amb Quim Masferrer
El títol i la promoció del monòleg d’enguany a 3Cat no deixen cap mena de dubte. Rosalía formarà part d’aquest resum dels darrers mesos i el presentador ha decidit emular el videoclip de la cançó Berghain per demostrar-ho. Es tracta del primer tema que va veure la llum abans de sortir oficialment el disc sencer i que va deixar tothom en xoc. Una cançó lírica, cantada en alemany, anglès i castellà i que permetia veure una artista en un registre totalment diferent de l’habitual. Una petita pista del que podia ser Lux i que amb el seu videoclip vaticinava una nova era musical per a l’artista de Sant Esteve Sesrovires.
En el vídeo promocional es pot veure Quim Masferrer viatjant dins un autobús amb una olla entre les mans i acompanyat per una orquestra que toca Berghain. Amb cara de circumstància, recorre també una estació de Rodalies abans de preguntar quina nota posaria la gent per a l’any 2025.
Quim Masferrer s'ha proposat descobrir quina nota li posen els catalans i catalanes a l'any 2025, però… Quina nota li posa ell?#Monòleg3Cat pic.twitter.com/mZaVlCNFd5— 3Cat (@som3cat) December 28, 2025
Quim Masferrer imita el videoclip de ‘Berghain’ de Rosalía
Els paral·lelismes són molt clars. Només cal mirar el videoclip de Berghain per trobar les referències directes. El vídeo comença amb Rosalía planxant roba dins un lavabo i envoltada per una orquestra que interpreta la melodia de Berghain en directe. Una altra escena del videoclip mostra Rosalía dins el que sembla un autobús, també acompanyada pels músics, tal com fa Masferrer en aquest vídeo.
Sembla, doncs, que Rosalía estarà present en aquest monòleg, però veurem Masferrer interpretant alguns dels seus temes o convertint-se en una mena de Blancaneu tal com fa la cantant en el seu videoclip?
Una de les escenes més sorprenents pels blaugranes aquest 2025
No és l’única imatge del 2025 que formarà part del monòleg. El presentador “més bona gent” ha intentat buscar les escenes més sorprenents de l’any i una d’elles és una dedicatòria directa pels blaugranes. Leo Messi va protagonitzar fa uns mesos una imatge que va fer saltar totes les alarmes després de penjar un carrusel de fotos sobre la gespa de l’Spotify Camp Nou. Quim Masferrer no s’ha quedat enrere i també ha volgut replicar aquesta icònica foto.
Només hi ha dues persones al 2025 que tinguin aquesta foto… Perdoneu, però ho havíem de fer 😌#Monòleg3Cat pic.twitter.com/l67HvW5N40— 3Cat (@som3cat) December 29, 2025
El presentador de 3Cat tampoc perd l’oportunitat de recrear una de les escenes més somniades pels fans del Barça: el retorn de Leo Messi al club català. Si això acaba passant aquest 2026 o en algun altre moment, és tot un misteri, però Quim Masferrer ha decidit imitar la fotografia.
Totes les sorpreses que ha preparat 3Cat per a aquest monòleg de l’any es podran veure a partir de les 22:05 h aquest dilluns en directe a TV3 i la plataforma 3Cat.