RTVE posa fi al gran misteri de les campanades 2025. La cadena pública espanyola ha anunciat aquest dijous 18 de desembre que Chenoa i Estopa seran els presentadors de les campanades enguany després de la baixa d’última hora d’Andreu Buenafuente i Silvia Abril. Era una de les notícies més esperades dels darrers dies quan queden poc més de deu dies per a la nit més màgica de l’any.
El marge de maniobra era molt just, tenint en compte que feia moltes setmanes que ja hi havia confirmació dels presentadors per a les altres cadenes de televisió. Bé, ara la llista ja està tancada pocs dies després de l’anunci del matrimoni català, que deixaven buida la posició com a presentadors de les campanades enguany perquè Buenafuente necessita allargar el seu període de descans. “Vaig tenir un episodi d’estrès, una cosa poc agradable però molt comú en aquesta societat accelerada. En el meu cas, amb feines que jo mateix m’origino i em motivo amb ràdio, cinema, teatre, televisió… Va haver-hi un moment en què no vaig poder més, em vaig rebregar i el meu cos em va dir que m’havia d’aturar”, va explicar en un vídeo. Ara, però, ja tenen substituts.
El triplet sorpresa que presentarà les campanades s’ha mostrat molt content de poder protagonitzar aquest acte: “Sempre hem viscut les campanades a casa amb tota la família i aquesta és la notícia més important que ens han donat” han assenyalat els artistes que han destacat que “intentarem donar els quarts i fer tot bé amb naturalitat”.
Chenoa (@Chenoa) y Estopa (@estopaoficial) darán las Campanadas en RTVE. ✨https://t.co/oELIytbgo9 pic.twitter.com/TbHY2LL60b— RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 18, 2025
Estopa i Chenoa, dues cares habituals de RTVE
Després de l’anunci d’Andreu Buenafuente, en què confirmava la seva baixa per al pròxim 31 de desembre, molts rumors apuntaven cap a qui podrien ser els pròxims presentadors de les campanades. La cadena confiaria de nou en David Broncano i Lalachus després de la nit més gamberra que van protagonitzar l’any anterior? Sembla que ambdós treballadors de La Revuelta podran descansar amb les famílies i deixaran els músics catalans i la presentadora d’Operación Triunfo com a mestres de cerimònies.
Estopa forma part ja de la història de la música de Catalunya i de l’Estat espanyol. Els germans Muñoz amb la seva guitarra i les seves lletres s’han esmunyit a les cases dels catalans durant els darrers 20 anys amb èxits memorables com ‘La raja de tu falda’, ‘Como Camarón’ o ‘El día en que tú te marches’. Ara els germans Muñoz s’esmunyiran a les cases de tothom però a través de la presentació de les campanades a la televisió espanyola.
Per la seva banda, Chenoa continua ampliant el seu currículum com a presentadora. Després de dues edicions a Operación Triunfo tornat al programa que va fer que saltés a la fama, també va ser la presentadora de Dog House, un programa per impulsar l’adopció d’animals de companyia a RTVE.
Ara, tornarà amb Estopa per celebrar l’entrada del 2026 des de la Puerta del Sol de Madrid. Caldrà esperar per saber quines sorpreses hauran preparat per intentar sorprendre l’audiència.