Mediaset ha apostat aquest 2025 per una retransmissió doble de les campanades. Sandra Barneda i Xuso Jones han donat la benvinguda a l’any 2026 des de l‘estació d’esquí de Formigal, acompanyats de moltíssims esquiadors que entre neu i temperatures gèlides han decidit rebre un any nou amb els presentadors de la cadena. Des de Telecinco i Cuatro, la conductora de La isla de las tentaciones i l’influencer han intentat competir amb els grans noms de la nit, com era el famós vestit de Cristina Pedroche a Antena 3 i La Sexta, la sorpresa d’última hora de Chenoa i Estopa a TVE i el tercer any consecutiu de Laura Escanes i Miki Núñez a TV3. L’aposta en si era arriscada, deixant enrere la mítica Puerta del Sol de Madrid per anar-se’n fins al Pirineu d’Aragó, concretament a l’estació d’esquí de Formigal.
Així han estat les campanades amb Sandra Barneda i Xuso Jones
La retransmissió ha començat amb la parella caminant per la neu, ben abrigats i amb gorros al cap per les temperatures gèlides que els han acompanyat per menjar un raïm congelat. Una aposta diferent de Mediaset per intentar convèncer els espectadors indecisos. Amb la naturalitat i l’humor que caracteritza Xuso Jones, la parella de presentadors ha acompanyat els veïns de la localitat en els últims minuts de l’any. Les imatges han estat molt maques, tot s’ha de dir, perquè 170 esquiadors han protagonitzat una baixada de torxes de llum alhora que Barneda i Jones feien la baixada compartint un trineu. Fred deuen haver passat, això és ben segur.
La retransmissió ha tingut moltes pauses publicitàries, però abans de descobrir quins looks havia triat la parella per a les campanades, la cadena ha emès una actuació gravada de Nacho Cano del mític Un año más del seu espectacle musical Malinche. Un cop ha acabat, la parella ha aparegut amb els seus outfits especials. Xuso Jones ha optat per una versió clàssica, amb un esmòquing d‘americana i pantaló blau marí i camisa blanca. En el cas de la catalana, hi havia sorpresa. La primera part del look ha estat una capa molt xula que amagava la traca final. Es tracta d’un projecte de la casa Alvarno, d’Alvaro i Arbaud, que, en primer lloc, portava una capa negra amb diversos dibuixos de paons brodats a mà amb cristalls i joies d’Swarovski i vidres de color blau. Una aposta elegant que a sota ocultava un look de dues peces amb unes sabates de taló, allunyant-se del clàssic vestit.
Sandra Barneda, un dels looks més originals de les campanades
“Amb aquesta capa brodada amb un paó símbol de renaixement per a tots nosaltres en aquest 2026 que comença i és any 1”, ha escrit la presentadora de La isla de las tentaciones. Sens dubte, una de les apostes més originals de la nit. “Estaves preciosa!”, “Maquíssima Sandra Barneda, senzilla i elegant”, han escrit alguns usuaris. Després de mostrar el look, la parella ha explicat com funcionarà el rellotge per a les campanades i han tingut temps per explicar alguns acudits, que han fet molt bé.
Un cop han acabat les campanades, els protagonistes han rebut el 2026 i han dedicat unes paraules molt maques i els propòsits per a l’any nou. “Ara mateix en ve al cap la meva àvia que estarà a casa, té 94 anys. Un petó per a tota la meva família, és un moment únic”, ha expressat Xuso. Sandra Barneda també ha dedicat unes paraules emotives per a la seva família, en especial per a la seva germana Yolanda. “Aquest any te’l dedico a tu, és un any 1, és un principi. Per a tots aquells que mireu cap amunt, recordant les persones que no hi són, ells també fan anys des d’allà dalt. També un petó per als meus pares i la meva parella”, ha dedicat la comunicadora.
Un missatge molt especial i emocionant després d’un any complicat per a la presentadora marcat per la mort del seu nebot. “És un any en què cal mirar cap al cel, cal desitjar molt, hem abandonat totes les coses dolentes, l’amor és el més important. Jo demano al 2026 molt d’amor i salut. I per als meus, que ha estat un any complicat, que comencin a aixecar el vol perquè és un any per ressorgir”, ha explicat. Més enllà d’això, la parella ha pogut veure com ha estat el moment del raïm perquè estaven tan congelades que gairebé no podien acabar-les a temps. Unes campanades molt fredes que han culminat amb un petó i tots els millors desitjos després d’aquest emotiu discurs.