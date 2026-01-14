Si algú creia que després de les fogueres finals de La isla de las tentaciones el programa s’acabaria de manera pacífica, estava molt equivocat. Els retrobaments de les parelles en un especial d’emissions quatre mesos després del reality ha permès veure que el surrealisme i les escenes boges continuen sent una realitat entre els participants. La primera tanda de cara a cara ha portat sorpreses, sobretot veient la panxa embarassada de Mayeli, l’expulsió fulminant de la participant que va incomplir les normes del programa ocultant que esperava un bebè amb el seu xicot. Ara bé, si algú es pot endur el premi a escena embogida de l’any, aquesta ha estat Claudia.
Per posar en context, cal recordar que Claudia va entrar a La isla de las tentaciones sent parella de Gilbert, però aviat va caure en la temptació amb Gerard, un dels temptadors VIP amb qui va protagonitzar la primera de moltes nits de passió i sexe al jacuzzi a la vil·la. Durant totes aquestes setmanes l’hem vist plorar, enfadar-se, emprenyar-se amb una companya que havia estat temptada pel seu solter preferit i, sobretot, cridar. La seva paciència és més aviat curta i ho ha demostrat en aquest retrobament amb Gilbert on Sandra Barneda l’ha acabat fent fora del plató.
L’escena més embogida del retrobament: una expulsió per haver superat els decibels
Claudia ha estat una de les grans protagonistes de l’edició, amb dues cares molt oposades a les xarxes socials. Els fans del programa no han estat d’acord amb la seva actitud defensant la seva pròpia infidelitat o com ha tractat Gilbert, però tenen molt clar que de totes les noies de la vil·la, ha estat la gran defensora de les seves companyes. El retrobament amb Gilbert mesos després de sortir de República Dominicana prometia emocions intenses -a més a més de descobrir que s’han embolicat un parell de cops-, però el protagonisme l’han tingut els seus crits.
Només veure’s les cares l’hostilitat ha estat el gran conductor, que ha anat en augment quan Mari -exparella de Gilbert i soltera de La isla-, ha entrat dins el plató per donar la seva versió. Claudia no ha acabat de superar la seva història i el fet de retrobar-se en el reality no ha ajudat gaire a conciliar entre elles. “Ves amb compte no es folli un amic teu com va fer l’altra vegada“, ha dit Claudia a Gilbert, carregant contra l’altra noia: “Estàs tu per a parlar”, ha respost ella. L’intercanvi de dards no s’ha aturat, fins i tot davant les súpliques de la presentadora perquè deixessin de cridar.
L’escena ha estat gairebé de pel·lícula, només calia agafar unes crispetes per gaudir d’aquesta història que ha acabat amb una expulsió temporal per part de la presentadora després d’un crit que ha superat tots els límits. “Això supera tots els decibels. Surt d’aquí”, ha etzibat la presentadora.
Intercanvi de parelles
Després d’aquesta escena sorprenent i surrealista, Sandra Barneda encara havia de sentir moltes més confessions. D’una banda, que després de sortir de La isla de las tentaciones, Claudia i Gilbert s’han embolicat un parell de cops abans de posar punt final a la seva història. Un cop Gerard ha entrat en escena -a més a més de fer-li ullets a Mari-, ha explicat perquè no va funcionar la seva relació amb Claudia fora del programa. “Vaig veure unes certes actituds i vaig pensar que no anava a arribar a res”, ha explicat ell. Per part seva, Claudia s’ha sincerat sobre el vincle amb Gerard. “Quan ens vèiem ho passàvem bé, però mai va haver-hi res més ni intenció d’anar més enllà. Per això no entenc que digui el contrari. Encara que m’hagi agradat, jo no estava en un moment de conèixer a ningú ni d’iniciar una cosa seriosa”.
En tot cas, l’intercanvi de paraules també tindria dards, sobretot perquè s’han revelat altres aventures amb altres participants de l’edició. D’una banda, Claudia ha explicat que Gerard “va tirar-li la canya” a Helena, la parella de Rodri -que ara han tornat, però que van sortir de La isla separats-. Per la seva banda, Gerard ha explicat que Claudia i Rodri es van embolicar en una nit de festa. Tot plegat un bon intercanvi de parelles.
Sigui com sigui, l’avançament del pròxim episodi de La isla de las tentaciones ha deixat amb moltes ganes de més els espectadors. Telecinco ha optat per emetre en el darrer captol el retrobament entre Darío i Almudena, la parella d’11 anys que va trencar-se dins el programa. També ha aparegut Borja, el temptador que podria haver recuperat la il·lusió de la noia. Caldrà esperar unes hores per saber quina és la seva decisió final.