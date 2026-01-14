Si alguien creía que después de las hogueras finales de La isla de las tentaciones el programa terminaría de manera pacífica, estaba muy equivocado. Los reencuentros de las parejas en un especial de emisiones cuatro meses después del reality han permitido ver que el surrealismo y las escenas locas siguen siendo una realidad entre los participantes. La primera tanda de cara a cara ha traído sorpresas, sobre todo al ver la barriga embarazada de Mayeli, la expulsión fulminante de la participante que incumplió las normas del programa ocultando que esperaba un bebé con su chico. Ahora bien, si alguien puede llevarse el premio a escena enloquecida del año, esa ha sido Claudia.

Para poner en contexto, cabe recordar que Claudia entró a La isla de las tentaciones siendo pareja de Gilbert, pero pronto cayó en la tentación con Gerard, uno de los tentadores VIP con quien protagonizó la primera de muchas noches de pasión y sexo en el jacuzzi en la villa. Durante todas estas semanas la hemos visto llorar, enfadarse, molestarse con una compañera que había sido tentada por su soltero favorito y, sobre todo, gritar. Su paciencia es más bien corta y lo ha demostrado en este reencuentro con Gilbert donde Sandra Barneda la ha terminado echando del plató.

La escena más enloquecida del reencuentro: una expulsión por haber superado los decibelios

Claudia ha sido una de las grandes protagonistas de la edición, con dos caras muy opuestas en las redes sociales. Los fans del programa no han estado de acuerdo con su actitud defendiendo su propia infidelidad o cómo ha tratado a Gilbert, pero tienen muy claro que de todas las chicas de la villa, ha sido la gran defensora de sus compañeras. El reencuentro con Gilbert meses después de salir de República Dominicana prometía emociones intensas -además de descubrir que se han liado un par de veces-, pero el protagonismo lo han tenido sus gritos.

Solo verse las caras la hostilidad ha sido el gran conductor, que ha ido en aumento cuando Mari -expareja de Gilbert y soltera de La isla-, ha entrado en el plató para dar su versión. Claudia no ha terminado de superar su historia y el hecho de reencontrarse en el reality no ha ayudado mucho a conciliar entre ellas. «Ten cuidado no se folle a un amigo tuyo como hizo la otra vez«, ha dicho Claudia a Gilbert, cargando contra la otra chica: «Estás tú para hablar», ha respondido ella. El intercambio de dardos no se ha detenido, incluso ante las súplicas de la presentadora para que dejaran de gritar.

Sandra Barneda interviene entre Claudia y Gilbert en ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

Claudia ha perdido el control durante el reencuentro con Gilbert en ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

La escena ha sido casi de película, solo faltaba coger unas palomitas para disfrutar de esta historia que ha terminado con una expulsión temporal por parte de la presentadora después de un grito que ha superado todos los límites. «Esto supera todos los decibelios. Sal de aquí», ha espetado la presentadora.

Sandra expulsa a Claudia de ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

Intercambio de parejas

Después de esta escena sorprendente y surrealista, Sandra Barneda aún tenía que escuchar muchas más confesiones. Por un lado, que después de salir de La isla de las tentaciones, Claudia y Gilbert se han liado un par de veces antes de poner punto final a su historia. Una vez Gerard ha entrado en escena -además de guiñarle el ojo a Mari-, ha explicado por qué no funcionó su relación con Claudia fuera del programa. «Vi ciertas actitudes y pensé que no iba a llegar a nada», ha explicado él. Por su parte, Claudia se ha sincerado sobre el vínculo con Gerard. «Cuando nos veíamos lo pasábamos bien, pero nunca hubo nada más ni intención de ir más allá. Por eso no entiendo que diga lo contrario. Aunque me haya gustado, yo no estaba en un momento de conocer a nadie ni de iniciar algo serio».

En todo caso, el intercambio de palabras también tendría dardos, sobre todo porque se han revelado otras aventuras con otros participantes de la edición. Por un lado, Claudia ha explicado que Gerard «le echó los tejos» a Helena, la pareja de Rodri -que ahora han vuelto, pero que salieron de La isla separados-. Por su parte, Gerard ha explicado que Claudia y Rodri se liaron en una noche de fiesta. Todo un buen intercambio de parejas.

Sea como sea, el avance del próximo episodio de La isla de las tentaciones ha dejado con muchas ganas de más a los espectadores. Telecinco ha optado por emitir en el último capítulo el reencuentro entre Darío y Almudena, la pareja de 11 años que se rompió dentro del programa. También ha aparecido Borja, el tentador que podría haber recuperado la ilusión de la chica. Habrá que esperar unas horas para saber cuál es su decisión final.