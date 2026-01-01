Mediaset ha apostado este 2025 por una retransmisión doble de las campanadas. Sandra Barneda y Xuso Jones han dado la bienvenida al año 2026 desde la estación de esquí de Formigal, acompañados de muchísimos esquiadores que entre nieve y temperaturas gélidas han decidido recibir un año nuevo con los presentadores de la cadena. Desde Telecinco y Cuatro, la conductora de La isla de las tentaciones y el influencer han intentado competir con los grandes nombres de la noche, como era el famoso vestido de Cristina Pedroche en Antena 3 y La Sexta, la sorpresa de última hora de Chenoa y Estopa en TVE y el tercer año consecutivo de Laura Escanes y Miki Núñez en TV3. La apuesta en sí era arriesgada, dejando atrás la mítica Puerta del Sol de Madrid para irse hasta el Pirineo de Aragón, concretamente a la estación de esquí de Formigal.

La retransmisión ha comenzado con la pareja caminando por la nieve, bien abrigados y con gorros en la cabeza por las temperaturas gélidas que les han acompañado para comer una uva congelada. Una apuesta diferente de Mediaset para intentar convencer a los espectadores indecisos. Con la naturalidad y el humor que caracteriza a Xuso Jones, la pareja de presentadores ha acompañado a los vecinos de la localidad en los últimos minutos del año. Las imágenes han sido muy bonitas, todo hay que decirlo, porque 170 esquiadores han protagonizado una bajada de antorchas de luz al mismo tiempo que Barneda y Jones hacían el descenso compartiendo un trineo. Frío deben haber pasado, eso es seguro.

La retransmisión ha tenido muchas pausas publicitarias, pero antes de descubrir qué looks había elegido la pareja para las campanadas, la cadena ha emitido una actuación grabada de Nacho Cano del mítico Un año más de su espectáculo musical Malinche. Una vez ha terminado, la pareja ha aparecido con sus outfits especiales. Xuso Jones ha optado por una versión clásica, con un esmoquin de americana y pantalón azul marino y camisa blanca. En el caso de la catalana, había sorpresa. La primera parte del look ha sido una capa muy chula que ocultaba la traca final. Se trata de un proyecto de la casa Alvarno, de Álvaro y Arnaud, que, en primer lugar, llevaba una capa negra con varios dibujos de pavos reales bordados a mano con cristales y joyas de Swarovski y vidrios de color azul. Una apuesta elegante que debajo ocultaba un look de dos piezas con unos zapatos de tacón, alejándose del clásico vestido.

«Con esta capa bordada con un pavo real símbolo de renacimiento para todos nosotros en este 2026 que comienza y es año 1», ha escrito la presentadora de La isla de las tentaciones. Sin duda, una de las apuestas más originales de la noche. «¡Estabas preciosa!», «Guapísima Sandra Barneda, sencilla y elegante», han escrito algunos usuarios. Después de mostrar el look, la pareja ha explicado cómo funcionará el reloj para las campanadas y han tenido tiempo para contar algunos chistes, que han hecho muy bien.

Una vez han terminado las campanadas, los protagonistas han recibido el 2026 y han dedicado unas palabras muy bonitas y los propósitos para el año nuevo. «Ahora mismo me viene a la cabeza mi abuela que estará en casa, tiene 94 años. Un beso para toda mi familia, es un momento único», ha expresado Xuso. Sandra Barneda también ha dedicado unas palabras emotivas para su familia, en especial para su hermana Yolanda. «Este año te lo dedico a ti, es un año 1, es un principio. Para todos aquellos que miráis hacia arriba, recordando a las personas que no están, ellos también cumplen años desde allá arriba. También un beso para mis padres y mi pareja», ha dedicado la comunicadora.

Un mensaje muy especial y emocionante tras un año complicado para la presentadora marcado por la muerte de su sobrino. «Es un año en el que hay que mirar hacia el cielo, hay que desear mucho, hemos abandonado todas las cosas malas, el amor es lo más importante. Yo pido al 2026 mucho amor y salud. Y para los míos, que ha sido un año complicado, que empiecen a levantar el vuelo porque es un año para resurgir», ha explicado. Más allá de eso, la pareja ha podido ver cómo ha sido el momento de la uva porque estaban tan congeladas que casi no podían terminarlas a tiempo. Unas campanadas muy frías que han culminado con un beso y todos los mejores deseos tras este emotivo discurso.