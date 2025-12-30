Sandra Barneda puede decir que ha puesto a prueba como nunca su paciencia esta temporada en La isla de las tentaciones. Telecinco ha encontrado unas parejas que no han dejado a ningún espectador indiferente desde el primer día de emisión y ahora que se acerca el final del reality, las chispas entre los participantes saltan en cualquier momento. Después de reducir las emisiones de programas por las fiestas de Navidad, este lunes ha vuelto con la segunda hoguera mixta y los primeros encuentros con los solteros que han provocado llantos, gritos, faltas de respeto y las caras de circunstancia de la presentadora catalana.

Una referencia a Toñi Moreno y la segunda hoguera mixta

Los protagonistas de la novena temporada de La isla de las tentaciones cerrarán el 2025 con unas escenas muy potentes. Esta semana hemos podido ver el final de la primera hoguera mixta, en la que Almudena ha visto cómo su novio con quien ha estado los últimos once años ha cruzado otra línea roja con su tentadora. Una vez más la joven andaluza ha perdido los papeles y se ha puesto a gritar y maldecirlo en voz alta, incluso logrando que los chicos y compañeros de villa de Darío se sientan mal viéndola sufrir. Sin embargo, su espontaneidad la ha llevado a hacer una broma en la que pedía, después de ver las imágenes del novio, que saliera Toñi Moreno para decirle que todo «era una broma», haciendo referencia al programa que presenta Moreno.

Sandra Barneda ha tenido que contenerse para no reír frente a ella después de escuchar esta frase. Evidentemente, la paciencia y el autocontrol los están poniendo a prueba este año. Una vez finalizada esta hoguera, era el turno de vivir la segunda hoguera mixta de la edición. En este caso, se han podido ver las caras Sandra, Andrea, Gilbert y Darío. La tensión ha saltado desde el primer momento, sobre todo entre Sandra y Darío. La andaluza es la novia de Juanpi y desde el primer día ha demostrado que no tiene pelos en la lengua y que no se dejará pisotear por absolutamente nadie. No solo se han enfadado entre ellos, sino que además han tenido que ver las imágenes de sus novios. Sandra ha visto cómo Juanpi cruzaba una vez más la línea con la chica que le gusta. «Me da vergüenza que esta cosa sea mi novio porque valgo mucho y tengo un fallo, que lo he querido tanto que hasta me he olvidado de mí», ha expresado llorando.

Sandra ha sido la protagonista absoluta de la segunda hoguera mixta de ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

Darío explota después de ver el beso de Almudena

La noche ha tenido escenas para todos, al menos, había imágenes para todas las parejas. Darío, quien se ha enfrentado durante toda la noche con Sandra y que ha recibido muchos mensajes en contra por su actitud en ciertos momentos del reality, ha perdido el control después de ver cómo su novia finalmente caía en la tentación con Borja.

Almudena cae en la tentación con Borja en ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

Ella ha intentado no cruzar ninguna línea, pero después de ver cómo Darío hacía lo que quería en la otra villa, ha decidido no cohibirse más. «El beso más deseado«, ha defendido Sandra después de ver cómo toda la villa de las chicas celebró este beso, una respuesta después del sufrimiento de la chica todas estas semanas.

«¿Por qué no lo ha hecho antes? Estaba esperando a ver si yo lo hacía. Yo no actúo por venganza. Tendrá una conexión de verdad con él, pero se ha estado esperando», ha criticado él. Sandra ha defendido a su compañera tanto como ha podido, pero al final tendrán que ser ellos quienes pongan todas las cartas sobre la mesa.

En todo caso, las redes sociales también han reaccionado ante los encuentros de los chicos con los solteros, que han dejado un buen recopilatorio de escenas surrealistas e infantiles donde tampoco han faltado los insultos, sobre todo entre Juanpi y Andrea, el tentador de Sandra.

El plan genial de Darío: ir a la isla, que Almudena se liará con otro para dejarla, irse a su casa haciéndose la víctima y pudiendo disfrutar.



Realidad: pierde a una gran mujer y se convierte en el payaso de la edición #LaIslaDeLasTentaciones23 pic.twitter.com/8sclqB5xWn — VICDA (@davidg0404) December 29, 2025

Andrea a Juanpi: "Vocaliza que no te entiendo"

"Tú lo que eres es un niñato por tratar por los suelos a Sandra"

"Espabila que ya casi tienes 30 tacos"

"Si fueras seguro de ti mismo no tratarías

así a una mujer"



INCREIBLE ANDREA👏👏



#LaIslaDeLasTentaciones23 pic.twitter.com/ykwwi3tjts — akabadgyrls (@badgyalppsy) December 29, 2025

Sea como sea, será el próximo 6 de enero cuando llegue una nueva entrega de La isla de las tentaciones, con los encuentros que quedan con los solteros y las solteras. Sin embargo, por el avance que ha publicado el programa, habrá muchos reproches y peleas entre los protagonistas, antes de vivir las decisiones finales de las parejas. ¿Cómo abandonarán La isla de las tentaciones?