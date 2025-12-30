Sandra Barneda pot dir que ha posat a prova com mai la seva paciència aquesta temporada a La isla de las tentaciones. Telecinco ha trobat unes parelles que no han deixat cap espectador indiferent des del primer dia d’emissió i ara que s’acosta el final del reality, les espurnes entre els participants salten en qualsevol moment. Després de reduir les emissions de programes per les festes de Nadal, aquest dilluns ha tornat amb la segona foguera mixta i les primeres trobades amb els solters que han provocat plors, crits, faltes de respecte i les cares de circumstància de la presentadora catalana.
Una referència a Toñi Moreno i la segona foguera mixta
Els protagonistes de la novena temporada de La isla de las tentaciones tancaran el 2025 amb unes escenes ben potents. Aquesta setmana hem pogut veure el final de la primera foguera mixta, en què Almudena ha vist com el seu xicot amb qui ha estat els darrers onze anys ha travessat una altra línia vermella amb la seva temptadora. Un cop més la jove andalusa ha perdut els papers i s’ha posat a cridar i maleir-lo en veu alta, fins i tot aconseguint que els nois i companys de vil·la de Darío se sentin malament veient-la patir. Ara bé, la seva espontaneïtat l’ha portat a fer una broma en què demanava, després de veure de manera les imatges del xicot, que sortís Toñi Moreno per dir-li que era tot “era una broma”, fent referència al programa que presenta Moreno.
"Esto tiene que ser una broma" 😬— La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 29, 2025
🐍 #LaIslaDeLasTentaciones23
🔵 https://t.co/aRYuaXgJKU pic.twitter.com/FypRGpmfDE
Sandra Barneda ha hagut de contenir-se per no riure davant seu després de sentir aquesta frase. Evidentment, la paciència i l’autocontrol els està posant a prova enguany. Un cop finalitzada aquesta foguera, era el torn de viure la segona foguera mixta de l’edició. En aquest cas, s’han pogut veure les cares Sandra, Andrea, Gilbert i Darío. La tensió ha saltat des del primer moment, sobretot entre Sandra i Darío. L’andalusa és la xicota de Juanpi i des del primer dia ha demostrat que no té pèls a la llengua i que no es deixarà trepitjar per absolutament ningú. No només s’han enfadat entre ells, sinó que a més a més han hagut de veure les imatges dels seus xicots. Sandra ha vist com Juanpi travessava un cop més la línia amb la noia que li agrada. “Em fa vergonya que aquesta cosa sigui el meu xicot perquè valc molt i tinc una fallada, que l’he estimat tant que fins m’he oblidat de mi”, ha expressat plorant.
Darío explota després de veure el petó d’Almudena
La nit ha tingut escenes per a tothom, si més no, hi havia imatges per a totes les parelles. Darío, qui s’ha enfrontat durant tota la nit amb Sandra i que ha rebut molts missatges en contra per la seva actitud en certs moments del reality, ha perdut el control després de veure com la seva xicota per fi queia en la temptació amb Borja.
Ella ha intentat no travessar cap línia, però després de veure com Darío feia el que volia a l’altra vil·la, ha decidit no cohibir-se més. “El petó més desitjat“, ha defensat Sandra després de veure com tota la vil·la de les noies va celebrar aquest petó, una resposta després del patiment de la noia totes aquestes setmanes.
Las caras de @SandraBarneda 😂❤️— Telecinco (@telecincoes) December 29, 2025
🐍 #LaIslaDeLasTentaciones23
🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/ud6mSgiOia
“Per què no ho ha fet abans? Estava esperant a veure si jo ho feia. Jo no actuo per venjança. Tindrà una connexió de veritat amb ell, però s’ha estat esperant”, ha criticat ell. Sandra ha defensat la seva companya tant com ha pogut, però al final hauran de ser ells qui posin totes les cartes damunt la taula.
En tot cas, les xarxes socials també han reaccionat davant les trobades dels nois amb els solters, que han deixat un bon recull d’escenes surrealistes i infantils on tampoc hi han faltat els insults, sobretot entre Juanpi i Andrea, el temptador de Sandra.
El plan genial de Darío: ir a la isla, que Almudena se liará con otro para dejarla, irse a su casa haciéndose la víctima y pudiendo disfrutar.— VICDA (@davidg0404) December 29, 2025
Realidad: pierde a una gran mujer y se convierte en el payaso de la edición #LaIslaDeLasTentaciones23 pic.twitter.com/8sclqB5xWn
Andrea a Juanpi: "Vocaliza que no te entiendo"— akabadgyrls (@badgyalppsy) December 29, 2025
"Tú lo que eres es un niñato por tratar por los suelos a Sandra"
"Espabila que ya casi tienes 30 tacos"
"Si fueras seguro de ti mismo no tratarías
así a una mujer"
INCREIBLE ANDREA👏👏
#LaIslaDeLasTentaciones23 pic.twitter.com/ykwwi3tjts
Sigui com sigui, serà el pròxim 6 de gener quan arribi una nova entrega de La isla de las tentaciones, amb les trobades que queden amb els solters i les solteres. Ara bé, per l’avançament que ha publicat el programa, hi haurà molts retrets i baralles entre els protagonistes, abans de viure les decisions finals de les parelles. Com abandonaran La isla de las tentaciones?