Quines parelles han sobreviscut a ‘La isla de las tentaciones’? Final bomba

La isla de las tentaciones ha conclòs aquesta edició tan i tan intensa amb l’entrega de les fogueres finals. Després de les infidelitats que han marcat el programa pràcticament des del principi, pocs dubtes podia haver-hi. Tots s’han enganyat, així que quina de les parelles hauria de voler apostar pel seu amor? De les quatre parelles, només una de les històries ha renovat la confiança després de tot. Hi ha hagut crits, plors, retrets… i un desenllaç bastant premonitori.
L’única sorpresa la van protagonitzar l’Almudena i el Darío, que van deixar sense paraules fins i tot a Sandra Barneda. El malagueny ha deixat clar que ella és la millor dona del món, encara que s’hagi deixat portar per la temptació. Si no vol continuar amb ella després d’onze anys de relació, però, és perquè arrossega “un problema” des de fa temps: “Jo no soc feliç. L’estimo i estic enamoradíssim d’ella, però la vull malament…“, ha reconegut entre llàgrimes. L’escena ha estat certament lacrimògena, amb una confessió personal que ha acabat de dinamitar la història més llarga d’aquesta edició.
Amb un 20,1% de share a Espanya, Telecinco deixa enrere una de les apostes més segures d’aquesta temporada. La primera foguera que van emetre va ser la del Juanpi i la Sandra, els qui s’han deixat portar per la temptació. Aquesta relació estava més que acabada i, per això, era més que evident que separarien els seus camins. El gadità volia abandonar l’illa de la mà de la seva temptadora, la Mara, però aquesta va declinar la proposició per sorpresa. I la seva ex? La Sandra va tenir més sort, ja que ella no va dubtar a fer un petó de pel·lícula amb el temptador davant la mirada d’estupefacció de l’altre.
I què ha passat amb el Gilbert i la Claudia? Ella ja l’havia enganyat diverses vegades, un engany que va motivar-lo a acabar fent el mateix. Com molts sospitaven que passaria, aquest amor també va trencar-se i ambdós van decidir acabar aquesta experiència sols. No han volgut sortir amb els seus temptadors preferits, per això, ja que tampoc no es veuen preparats per iniciar res seriós amb ningú.
Quina és l’única parella de La isla de las tentaciones que ha sobreviscut a l’experiència?
L’Enrique i l’Andrea, per la seva banda, formen l’única de les parelles que ha volgut continuar apostant per una relació que no és gaire perfecta. El retrobament no va ser gaire tendre, per això, ja que tenien molt a retreure’s de l’actitud de l’altre. No obstant això, creuen que la seva és una història per la qual val la pena treballar-hi: “Ets l’home de la meva vida”, se sentia a ella dir-li. I la resposta d’ell era exactament la mateixa: “Tu ets la dona de la meva vida”.
Ambdós són conscients que aquesta és una relació fràgil, però confien que amb esforç siguin capaços de sobreviure als problemes. El temps dirà si és així o si arriben al programa de retrobament separats com els altres.