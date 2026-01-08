La isla de las tentaciones ha concluido esta edición tan intensa con la entrega de las hogueras finales. Después de las infidelidades que han marcado el programa prácticamente desde el principio, pocas dudas podía haber. Todos se han engañado, así que ¿cuál de las parejas debería querer apostar por su amor? De las cuatro parejas, solo una de las historias ha renovado la confianza después de todo. Ha habido gritos, llantos, reproches… y un desenlace bastante premonitorio.

La única sorpresa la protagonizaron Almudena y Darío, que dejaron sin palabras incluso a Sandra Barneda. El malagueño ha dejado claro que ella es la mejor mujer del mundo, aunque se haya dejado llevar por la tentación. Si no quiere continuar con ella después de once años de relación, sin embargo, es porque arrastra «un problema» desde hace tiempo: «Yo no soy feliz. La amo y estoy muy enamorado de ella, pero la quiero mal…«, ha reconocido entre lágrimas. La escena ha sido ciertamente lacrimógena, con una confesión personal que ha terminado de dinamitar la historia más larga de esta edición.

El Darío y Almudena han acabado llorando en la hoguera final | Telecinco

Con un 20,1% de share en España, Telecinco deja atrás una de las apuestas más seguras de esta temporada. La primera hoguera que emitieron fue la de Juanpi y Sandra, quienes se han dejado llevar por la tentación. Esta relación estaba más que acabada y, por eso, era más que evidente que separarían sus caminos. El gaditano quería abandonar la isla de la mano de su tentadora, Mara, pero esta declinó la proposición por sorpresa. ¿Y su ex? Sandra tuvo más suerte, ya que no dudó en dar un beso de película con el tentador ante la mirada de estupefacción del otro.

¿Y qué ha pasado con Gilbert y Claudia? Ella ya lo había engañado varias veces, un engaño que lo motivó a terminar haciendo lo mismo. Como muchos sospechaban que pasaría, este amor también se rompió y ambos decidieron terminar esta experiencia solos. No han querido salir con sus tentadores preferidos, ya que tampoco se ven preparados para iniciar nada serio con nadie.

Una de las imágenes de la final de La isla de las tentaciones | Telecinco

¿Han continuado juntas las parejas? | Telecinco

¿Cuál es la única pareja de La isla de las tentaciones que ha sobrevivido a la experiencia?

Enrique y Andrea, por su parte, forman la única de las parejas que ha querido continuar apostando por una relación que no es muy perfecta. El reencuentro no fue muy tierno, ya que tenían mucho que reprocharse de la actitud del otro. Sin embargo, creen que la suya es una historia por la que vale la pena trabajar: «Eres el hombre de mi vida», se le oía decir a ella. Y la respuesta de él era exactamente la misma: «Tú eres la mujer de mi vida».

Ambos son conscientes de que esta es una relación frágil, pero confían en que con esfuerzo sean capaces de sobrevivir a los problemas. El tiempo dirá si es así o si llegan al programa de reencuentro separados como los demás.