La isla de las tentaciones escura els últims episodis d’una de les edicions més potents que es recorden. Si l’anterior temporada va convertir un jove andalús incontrolable en una estrella internacional, les parelles d’enguany han posat Sandra Barneda contra les cordes més d’una vegada. La presentadora catalana pot anar demanant unes merescudes vacances per tot el que ha hagut de veure i patir els darrers mesos, sobretot amb les fogueres finals en què fins i tot va haver d’engegar-los a fer punyetes pel seu comportament irrespectuós.
En tot cas, aquesta setmana han arrencat les emissions dels especials per saber què ha passat amb les parelles quatre mesos després de La isla de las tentaciones. Un dels moments més impactants? Poder veure com ha canviat una de les participants que va ocultar el seu embaràs, a més a més de la reconciliació inesperada d’una parella.
Mayeli i Álvaro defineixen quina és la seva situació actual
Un dels grans números de la temporada el van protagonitzar Álvaro i Mayeli, exconcursants de la vuitena edició. Per intentar reforçar una relació que s’havia construït després de conèixer-se a La isla, van pensar que era bona idea temptar-se i amagar un embaràs. El resultat? Una expulsió disciplinària i l’aparent ruptura de la relació. Mesos després d’aquesta escena surrealista la parella ha tornat a reunir-se amb Sandra Barneda per explicar que estan d’allò més contents esperant una criatura de la qual encara no coneixen el sexe. Malgrat que la tensió l’ha marcat el cara a cara amb la temptadora d’Álvaro, Érika, que ha acusat Mayeli de ser “una manipuladora”, la parella sembla que per fi ha decidit centrar-se i ser conscients que hi ha una vida de la qual hauran de tenir cura a partir d’ara.
A més a més, aprofitant que ha sortit a la llum la seva situació actual de l’embaràs, Mayeli ha compartit amb primera imatge pública a les xarxes socials amb la panxa embarassada i un text molt tendre per parlar sobre com ha viscut els últims mesos.
“Tanco un capítol que va ser soroll, tempesta i ferida. Avui parlo des d’un altre lloc. Des de la calma que arriba després de la por. Des d’un cos que ja no sols em pertany a mi, sinó que batega per dos. No ha estat fàcil. Ha estat traumàtic, dur i molt dolorós. Però fins i tot del dolor més profund s’aprèn, i d’aquesta experiència m’emporto força, consciència i una nova manera de mirar la vida”, ha escrit.
Rodri i Helena, una reconciliació inesperada
Una de les parelles que va trencar durant La isla de las tentaciones la formaven Helena i Rodri. Ell va ser infidel amb Olatz i ella va decidir caure en la temptació amb Barranco. Després de la foguera de confrontació Helena va decidir intentar una relació amb el solter català, una història que es va acabar directament en el vol de tornada a Espanya. Ella i Rodri van embolicar-se de nou i Barranco va acabar connectant amb Olatz, malgrat que en aquest intermedi va haver-hi noves infidelitats entre aquest quartet que ara, pel que han explicat, han decidit quedar-se tal com van sortir: Helena amb Rodri i Olatz amb Barranco.
El cara a cara més tens entre Juanpi i Sandra
Ara bé, la gran bomba de la nit l’ha protagonitzat Sandra. L’andalusa ha demostrat tenir un imaginari d’insults molt ample i cada cop que veia una imatge del seu xicot, aconseguia inventar una frase surrealista i boja que ha fet les delícies dels fans a les xarxes. La tònica general del retrobament quatre mesos després no ha canviat: entre ells dos no hi ha més que hostilitat i això no sembla que pugui corregir-se. En el cas de Sandra, va decidir continuar fora de La isla amb Andrea, el solter italià amb qui havia connectat. Tot i que en un principi la cosa semblava que anava bé i fins i tot el noi va portar-la a Itàlia per conèixer la seva família, un cop tornats a Madrid, ell va “angoixar-se” per la situació. El detonant? Sandra va comprar una tassa per deixar-la a casa del noi a Madrid i això hauria portat a donar-se cert temps. Qui ho diria? En tot cas, sembla que Sandra té les coses clares i ara per ara no vol estar amb ningú després d’aquestes dues experiències.
En el cas de Juanpi i més enllà dels insults i faltes de respecte que ha rebut per part de la seva ex, ell ha decidit intentar una relació amb Mara, la seva soltera preferida. Si els anirà bé o no, això és tot un misteri, però Sandra ha admès que “sent pena” per la noia per estar amb un noi com Juanpi. Com dèiem, la relació entre ells sembla irrecuperable. Ara per ara, encara queden un parell d’emissions més per viure els retrobaments que queden i que seran d’allò més potents, si fem cas de l’avançament que ha compartit la cadena.