Continuen les escenes esbojarrades a La isla de las tentaciones. Sandra Barneda pot anar preparant-se unes bones vacances després d’aquesta edició del reality de Telecinco. El fet d’afegir tres entregues setmanals del programa han aconseguit que hi hagi un seguiment més continuat del reality de manera que els espectadors poden veure encara més detalls del que fan les parelles que intenten demostrar que el seu amor és més fort que les temptacions. Ara per ara, els resultats són nefastos tenint en compte que tots han estat infidels menys l’última parella que s’ha incorporat després de l’expulsió de Mayeli i Álvaro per ocultar un embaràs. Sigui com sigui, els protagonistes de l’entrega d’aquest dimecres han estat una parella molt comentada a les xarxes socials des del primer dia.
Almudena i Darío eren la gran esperança de fidelitat tenint en compte que després d’estar 11 anys junts, molts dels fans de La isla de las tentaciones esperaven que sortirien de República Dominicana junts i sense ser infidels. Això no ha estat així i a més a més, s’han convertit en els protagonistes de més d’una escena boja i sense precedents. Primer perquè Darío va caure en la temptació abans que la seva xicota, però el més qüestionable han estat les paraules que ha fet servir per parlar de la relació, admetent que tenia ganes d’estar solter per mantenir relacions amb altres noies.
Un dels moments més tensos va ser el seu cara a cara a través del mirall, un joc en què es podien comunicar a través de mímica i que no van respectar. De fet, Almudena va perdre el control estavellant un coco contra la placa de plàstic que va rebotar contra Sandra Barneda. Després de sentir les darreres declaracions del seu xicot i fer-se el primer petó amb el seu temptador -una escena que ha fet embogir les xarxes- han rebut el càstig del programa per haver-se saltat les normes i haver agredit la presentadora sense voler.
El càstig de la parella i dues reaccions: plor incontrolable i agressivitat
Com dèiem, en aquesta missió hi ha hagut un càstig molt clar. Les parelles tenien l’oportunitat de llegir les cartes que havien escrit els seus respectius xicots i xicotes abans d’entrar al programa, però en el cas de Darío i Almudena, l’equip els ha sancionat per l’escena amb el coco de feia uns dies. Mentre Almudena s’ha posat a plorar sense parar i a lamentar-se, ha cridat molt l’atenció la reacció violenta del noi. “No! Una altra cosa, però això no, si us plau!”, ha demanat ella.
En canvi, un cop Darío ha vist que no podria llegir la carta, la seva reacció ha estat fer un cop violent contra la piscina i mostrar-se molt agressiu, tal com va passar en el seu cara a cara. En tot cas, aquesta reacció no ha agradat gens a les xarxes socials.
el Darío llamando gilipollas a Almudena otra vez por la carta y poniéndose violento? ufff #LaIslaDeLasTentaciones21 pic.twitter.com/uLJHfX4xhc— Malena ✨ (@MalenaSummers99) December 17, 2025
Aaaah, que Darío quería la carta para abrir los ojos. No le valía ver a Almudena llorando en el espejo. #LaIslaDeLasTentaciones21 pic.twitter.com/wKHBEfCGbs— Chachita (@ChaxitaDinamita) December 17, 2025
Las reacciones de Almudena y Darío al no recibir la carta son tan distintas…— sara ˚ʚ🔮ɞ˚ DO IT (@_temporharryfix) December 17, 2025
Ella rota y triste por no poder leerla.
El otro orangután sacando la agresividad porque lo único que le importa realmente es que Almudena "le dejase en ridículo" #LaIslaDeLasTentaciones21 pic.twitter.com/aSCWug8XkD
Les nits de passió d’una parella provoquen una baralla
No ha estat l’única escena tensa del programa. Aquest cop, les noves nits de passió d’una parella que, en un moment, havia decidit deixar de temptar-se, han provocat una discussió entre dues de les noies. Claudia va ser la primera noia que va caure amb un dels solters, provocant la primera infidelitat de l’edició. Després d’uns dies d’embolicar-se, ell va decidir temptar altres noies, fent que portaria Claudia a buscar la seva gelosia per captar la seva atenció de nou. Sembla que ho ha aconseguit, però el preu el paguen les seves companyes de vil·la. Després d’una nova nit de sexe a l’habitació, la seva companya Sandra li ha recriminat la seva actitud.
Sandra ha començat a queixar-se perquè per culpa dels seus crits no ha pogut adormir-se fins a les cinc o sis de la matinada perquè la seva habitació està al costat. Quan els culpables han sortit de l’habitació, la noia no ha dubtat gens a l’hora d’enfrontar-los i demanar una mica de respecte.
AVANCE | Sandra, muy enfadada con Claudia y Gerard por no dejarla dormir 🤬— Telecinco (@telecincoes) December 17, 2025
🐍🍎 #LaIslaDeLasTentaciones esta noche a las 21:45h y en @MedInfinityES 👉 https://t.co/q7WzzVcdvS pic.twitter.com/28ToEZlQ6Y
“Ni pu*a gràcia, Claudia. Jo no he dormit res gràcies a tu i a Gerard. A més a més, quan acabeu us heu posat a riure, no són hores. Gaudeix-ho, però hauries de tenir una mica de respecte perquè jo estic al costat. Andrea se’n va haver d’anar de la meva habitació”, ha exclamat enfadada. Tot i haver-se disculpat i afirmar que no ho tornaria a fer així, és evident que no serà l’última nit en què la Sandra perdrà la son.