Laura Escanes y Miki Núñez son la pareja elegida un año más para presentar las campanadas de TV3 desde la Avenida Maria Cristina de Barcelona. Con las fuentes de Montjuïc de fondo, el cantante y la influencer serán los encargados de acompañar a los miles de catalanes y catalanas que despedirán con ellos el 2025 para comenzar un año 2026 lleno de retos y páginas por escribir. Quedan pocas horas para ver este dúo que funciona muy bien frente a la pantalla y que por tercer año consecutivo quieren ayudar a los espectadores de la televisión pública catalana en la cuenta atrás más esperada. Será este 31 de diciembre cuando los podremos ver en un espectáculo donde no faltarán los looks especiales, actuaciones musicales y mucha pirotecnia, pero antes, se han sometido al test definitivo para saber cuánto se conocen entre ellos. Llevan años trabajando juntos, pero ¿realmente saben tantas cosas el uno del otro como piensan?

El test definitivo de Miki Núñez y Laura Escanes: ¿se conocen realmente entre ellos?

Desde el perfil de 3Cat los han sometido a unas cuantas preguntas en un test que ha demostrado su buena sintonía pero también un poco de desconocimiento. Ambos tenían papeles en las manos y un bolígrafo para responder preguntas sobre el otro, y los primeros errores llegaron desde el principio. La primera pregunta fue ¿qué día es el cumpleaños de Laura, y Miki no tenía ni idea. «No me acuerdo, te lo prometo«, se disculpó él. «Vete a cagar», respondió ella riendo. Su cumpleaños es el 30 de abril, pero el cantante buscó la manera de responder. «El día que nació, treinta años más tarde».

Laura Escanes i Miki Núñez se sotmeten al test més divertit | 3Cat.

La segunda pregunta fue para saber cuáles eran los dibujos animados favoritos de Miki. Ella puso Detectiu Conan, una respuesta correcta porque entra en la lista de los favoritos del presentador de Zenit. Y hablando de cantantes, ¿cuál es el favorito de la creadora de contenido? Volvió a fallar porque, aunque Laura dudó al escribir, la respuesta correcta era Rihanna, no Adele. «Miki eres un desastre», dijo riendo.

Perros, crush y karaoke

Las preguntas también han tratado temas personales, como pueden ser las mascotas de Miki. Son un elemento indispensable de las redes sociales del cantante de Terrassa, pero parece que ha habido poco acuerdo. «Con esto me has perdido, que lo sepas», dijo él. Ahora bien, después de darle un par de pistas lo acertó: Blu y Babel. La siguiente pregunta fue sobre el crush de Laura. Miki se puso a él mismo para hacer la broma, y ella escribió al actor Timothée Chalamet. En un caso hipotético que fueran a un karaoke, ¿qué canción elegiría para cantar Miki Núñez? Las respuestas no pueden ser más diferentes: él eligió Dos hombres y un destino y ella alguna canción de Txarango «100%«. «Es cierto porque soy muy fan de Txarango», admitió. Después quisieron saber qué quería ser la influencer cuando fuera mayor. Ella dio cuatro opciones de las muchas que tenía: presentadora, pescadera, modelo y cantante. Miki, sin embargo, eligió Guardia Civil, otro error.

Una de les respostes més surrealistes del test | 3Cat

También había espacio para preguntas más simples como puede ser el segundo apellido de Miki. Después de decir por qué letra empieza, recordó que es «Pozo». La próxima pregunta era complicada: ¿cuántos tatuajes tiene la presentadora de La travessa. Después de contarlos en directo dio una cifra aproximada de «27». Otra de las preguntas fue cómo se llamaba el grupo musical que tenía el cantante, una respuesta «imposible» de saber si no se hubiera copiado la respuesta: «Altercat».

Hubo tiempo para el cotilleo y para preguntar a Laura si se volvería a casar. Ella dijo que sí, por tanto, ¿podría llegar una futura boda con Joan Verdú los próximos años? Sobre tener hijos, Miki admitió que sí que quiere tener y la última pregunta estuvo relacionada con las campanadas. ¿Quién de los dos está más ilusionado por volver a presentarlas? Laura se dijo a sí misma y Miki escribió que es Laura porque «las tiene que presentar con él». Sea como sea, el test ha demostrado la buena relación que tienen a pesar de fallar algunas respuestas. Ahora, sin embargo, habrá que esperar unas horas más para descubrir las sorpresas que tienen preparadas para las campanadas de TV3 este 2025.