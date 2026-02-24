Laura Escanes deleita a sus seguidores con un montón de confesiones de su vida privada, siempre, una sinceridad que les encanta porque les permite conocer una faceta suya que los famosos no suelen compartir. En esta última ocasión, la influencer catalana ha acudido al pódcast de La moderna del Pueblo y, aquí, ha sacado a la luz cuáles han sido algunos de los peores momentos que ha vivido en pareja. ¿Ha estado con el típico narcisista? Sí. ¿Y ha montado un escándalo a una expareja por su actitud? También. Analizamos todo lo que ha dicho en esta intervención tan completa y llena de detalles personales.

Uno de los momentos más sorprendentes ha llegado cuando la presentadora le ha preguntado si ha tenido alguna vez una relación con un chico de esos que se quieren mucho a sí mismos. Pues sí, Laura Escanes ha reconocido que tiene «mucha experiencia» con narcisistas. En su caso, experimentó una época complicada con uno de ellos porque acabó creyéndose su discurso: «Llega un momento en que, por sus actos, te llegas a creer que eres una mierda de verdad y que lo haces todo mal. Quizás no te lo dice directamente así, pero hace que lo pienses y que te culpes a ti misma de todos los problemas que hay en la relación».

Laura Escanes, por ejemplo, lo experimentó en primera persona cuando le dijo a su pareja que le habían ofrecido trabajar en televisión por primera vez y, este, le quitó la idea de la cabeza aunque sabía perfectamente que le hacía ilusión: «Era una buena oportunidad y esperaba que me animaría a hacerlo, pero acabas creyéndote su discurso cuando te dice que no te beneficiará y que te lo dice para ayudarte». El tiempo le daría la razón a ella, viendo los buenos resultados que tiene como presentadora de La Travessa en 3Cat, pero esta pareja en cuestión le habría hecho creer en aquel momento que no lo haría bien: «Dudas de ti misma y crees que tiene razón, que no funcionará». ¿El problema de salir con un narcisista? Que cedes y piensas que, realmente, lo que debes hacer es estar en un segundo plano: «Crees que él sabe mucho y lo primero que piensas es que le debo hacer caso, así que te haces un poco pequeña«.

Laura Escanes se confiesa sobre los problemas que ha tenido en sus relaciones | Youtube

Laura Escanes confiesa que ha vivido relaciones tóxicas

Laura Escanes está orgullosa de estar viviendo una relación sana, ahora mismo, ya que antes había tenido de muy tóxicas. En su caso, dice que ha tenido novios que lo han hecho todo complicado pero ella también ha tenido un pasado oscuro: «Yo he llegado a montar escándalos muy intensos y aún tengo cosas de tóxica«. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, a que le da rabia ver que su pareja pone muchos likes a la misma chica: «Me molesta porque creo que, si lo haces, es porque quieres algo«.

¿Cómo ha conseguido tener una relación sana con el monitor de esquí con quien sale? Básicamente, cree que el mejor consejo es que debes hablar bien y con respeto a la otra persona: «No la desprecies ni menosprecies lo que hace. Debes valorar todo lo que hace y estar de igual a igual, no pensar que tú siempre tienes la razón o que eres mejor«.

Ella siempre ha sido la parte de la pareja que ha cedido más, lo que no quiere que vuelva a pasar: «Debes tener claro que en una relación hay momentos donde tendrás que ceder tú y, en otros, tendrá que hacerlo él. Yo he tenido que trabajarlo mucho porque, por mi carácter, me adapto mucho a los demás y ha habido veces en las que me he dado cuenta de que he cedido demasiado, que me he pasado«.

¿Una red flag en un chico? Ver que contigo se comporta de una manera y, delante de los amigos, de otra totalmente diferente: «Lo que me da rabia es cuando ves que tu pareja es una persona completamente diferente cuando está contigo que cuando está con sus amigos. En algún momento me ha pasado, que conmigo es muy bueno y muy tierno y luego no te dice nada bonito delante de los amigos porque solo quiere aparentar con ellos«.

En una relación, tiene claro que debes ser tú «al 100%» y que el otro no puede pretender dominarte: «A mí me dice que me comporte en público y te aseguro que me saco las tetas». Una entrevista que muestra a una Laura Escanes con las ideas muy claras gracias a las experiencias previas que no han sido del todo buenas.