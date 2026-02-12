Laura Escanes ha entrevistado a la influencer Coco Constans en su pódcast de Podimo, una entrevista sobre deporte y autoexigencia que ha terminado con las confesiones de ambas sobre sus peores momentos con el físico. Ambas coincidieron en que estar delgada no siempre va de la mano con el bienestar. De hecho, la presentadora de La Travessa reconoció que uno de sus peores momentos coincidió con los años de menor peso: «Cuando más delgada he estado fue cuando lo único que hacía era ir de la cama al sofá y del sofá a la cama. O sea, no sé… si no lloraba 12 veces al día, no lloraba ninguna«.

Parece que, poco a poco, hay un poco más de concienciación y se tiene más conciencia para no criticar el físico de otros… o, al menos, esa es la teoría que todos hemos aprendido. A la hora de la verdad, todas las influencers denuncian que continúan recibiendo mensajes llenos de mala leche en los que las critican por haber ganado peso.

También es el caso de Laura Escanes: «Hace un par de veranos, precisamente, estaba en Menorca y recuerdo que publiqué una foto con un conjunto de color blanco que era precioso. Me escribieron un mensaje en privado para preguntarme si me había engordado. Y yo le respondí que quería que me respondiera antes otra pregunta, qué más le daba si lo había hecho. Pues sí, he engordado y estoy muy feliz«.

Laura Escanes lamenta que plorava 12 hores al dia | Instagram

La foto de Laura Escanes d’esquenes va fer que la gent la critiqués | Instagram

La influencer lamenta continuar rebent comentaris sobre el seu físic | Instagram

Laura Escanes confiesa por qué empezó a ir a terapia

Esto también le ocurre a la invitada, que revela que durante muchos años ha estado angustiada porque creía que la gente la criticaría por no tener una vida 100% sana, siendo ella una persona con un perfil que da consejos para ser fit: «Ha habido veces que me he sentido obligada a dar explicaciones de por qué me veis mucho más definida. Si estoy más definida es porque debo estar peor… «.

Coco Constans pecó durante muchos años de pensar que debía ser «perfecta» por el tipo de contenido que publicaba: «Me creí que la gente lo esperaba de mí, que yo fuera perfecta porque trabajo en el mundo de la salud y la alimentación. Cuando este pensamiento comenzó a darme realmente ansiedad, me aparté de eso porque ese estilo de vida es insostenible«.

También Laura Escanes ha sufrido de ansiedad, un problema del que ha hablado abiertamente en este pódcast: «A veces es complicado de gestionar, sobre todo si estás en el punto álgido de la ansiedad. Te recreas en esa sensación y, quizá, eso hace que sea más difícil salir del bucle. Una de las herramientas que me ha dado la terapia ha sido que este bucle de ansiedad sea más breve de lo que era antes«. Llegó un momento en el que se dio cuenta de que necesitaba pedir ayuda psicológica porque se sentía desbordada: «Estaba muy saturada, en un punto en el que necesitaba ayuda y no era capaz de gestionarlo sola».