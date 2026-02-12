Laura Escanes ha entrevistat la influencer Coco Constans al seu pòdcast de Podimo, una entrevista sobre esport i autoexigència que ha acabat amb les confessions d’una i altra sobre els seus pitjors moments amb el físic. Ambdues han coincidit que estar prima no sempre va de bracet amb el benestar. De fet, la presentadora de La Travessa ha reconegut que un dels seus pitjors moments va coincidir amb els anys amb menys pes: “Quan més prima he estat ha coincidit que era quan l’única cosa que feia era anar del llit al sofà i del sofà al llit. O sigui, no sé… si jo no plorava 12 vegades al dia no en plorava cap“.
Sembla que, a poc a poc, hi ha una mica més de conscienciació i es té més consciència per no criticar el físic d’altres… o, almenys, aquesta és la teoria que tenim tots apresa. A l’hora de la veritat, totes les influencers denuncien que continuen rebent missatges plens de mala llet en què carreguen contra elles per haver guanyat pes.
També és el cas de Laura Escanes: “Fa un parell d’estius, justament, estava a Menorca i recordo que vaig publicar una foto amb un conjunt de color blanc que era preciós. Em van escriure un missatge per privat per preguntar-me si m’havia engreixat. I jo li vaig respondre que volia que em respongués abans una altra pregunta, què més li donava si ho havia fet. Doncs sí, he engreixat i estic molt feliç“.
Laura Escanes confessa per què va començar a anar a teràpia
Això també li passa a la convidada, que revela que durant molts anys ha estat angoixada perquè creia que la gent la criticaria per no tenir una vida 100% sana ella que té un perfil amb consells per ser fit: “Hi ha hagut vegades que m’he sentit obligada a donar explicacions de per què em veieu molt més definida. Si estic més definida és perquè dec estar pitjor… “.
Coco Constans va pecar durant molts anys de pensar que havia de ser “perfecta” pel tipus de contingut que publicava: “Em vaig creure que la gent s’ho esperava de mi, que jo fos perfecta perquè treballo del món de la salut i l’alimentació. Quan aquest pensament va començar a donar-me realment ansietat, vaig separar-me d’allò perquè aquest estil de vida és insostenible“.
També Laura Escanes ha patit d’ansietat, un problema del qual ha parlat obertament en aquest pòdcast: “A vegades és complicat de gestionar, sobretot si estàs en el punt àlgid de l’ansietat. Et recrees en aquella sensació i, potser, això fa que sigui més difícil sortir del bucle. Una de les eines que m’ha donat la teràpia ha estat que aquest bucle d’ansietat sigui més breu del que era abans“. Va arribar un moment en què va adonar-se que necessitava demanar ajuda psicològica perquè se sentia desbordada: “Estava molt saturada, en un punt en el que necessitava ajuda i no era capaç de gestionar-ho sola”.