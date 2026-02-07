3Cat ampliará su catálogo este mes de febrero, en el que tendrán lugar algunos estrenos potentes que confían en atraer a los televidentes. El 10 de febrero, el Sense Ficció emitirá en TV3 el documental Moure muntanyes. ¿Qué harías si tu hijo padeciera una enfermedad rara, sin cura ni tratamiento? Familias de todo el mundo no se han resignado y han decidido hacer posible lo imposible, impulsar una terapia avanzada experimental para curar a sus hijos.

En un documental que da visibilidad a las enfermedades minoritarias, seguirán en primicia el primer ensayo clínico en el mundo para tratar una enfermedad genética que provoca graves problemas cognitivos y de movilidad. Después de dos años de seguimiento de unas madres con una gran fuerza y carisma, mostrarán que han podido hacer realidad una terapia génica, pensada para solucionar la raíz de la enfermedad y no solo los síntomas.

Moure muntanyes, el Sense Ficció más potente de febrero | TV3

Y, el mismo día 10, se recuperará en la plataforma 3Cat la serie Lo Cartanyà con dos capítulos de homenaje en los que se mostrará la actualidad de los personajes y se recordará el pasado a través de dos capítulos que rinden homenaje a la serie y ponen punto final. Además, se añadirá otro, un making of con declaraciones de los actores y momentos divertidos del rodaje.

El 16 de febrero, tendrá lugar una gala muy esperada en el Teatre Victòria de Barcelona. Polònia celebra sus 20 años en un evento en el que se revivirán los mejores momentos del programa de humor para reivindicar la sátira como uno de los mejores vehículos para explicar nuestra sociedad. Se vivirán, por ejemplo, el retorno de personajes sonados, cameos de imitados en el programa que serán totalmente inesperados y actuaciones musicales. En televisión, se verá esta noche especial la noche del 19 de febrero.

¿Cómo será el especial de TV3 por los 20 años del Polònia?

Hristo, l’indomable sobre uno de los jugadores más míticos del Barça

Será el 20 de febrero cuando llegue a la plataforma Hristo, l’indomable la increíble historia de uno de los jugadores más míticos del Barça. Hristo Stòitxkov, considerado uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia ,protagonizará una docuserie de 3 capítulos que hace un recorrido por las tres vidas del exfutbolista y empresario: el rebelde impetuoso que vino de la Bulgaria comunista; el jugador forjado en el Barça de Johan Cruyff, y el futbolista internacional que más se ha identificado con los catalanes.

Hristo, un documental sobre el futbolista que puede llamar la atención | 3CAt

El 21 de febrero, llegarán al catálogo de 3Cat los últimos capítulos de Lo Repte: Objectiu Himalàia de Cèlia Espanya. En este segundo y último bloque, sabremos si realmente logrará superar el reto de recorrer 100 kilómetros a 5.000 metros de altitud en el Himalaya.

El 26 de febrero, llegará a la plataforma la segunda temporada del talk show que presenta el influencer Pau Joanmiquel llamado A mi también me pasa. La idea es que, en este espacio, se normalicen las emociones y se trabajen los problemas o desafíos para plantearse la existencia en un espacio abierto al debate y a la conversación real y directa.

Pau Joanmiquel estrenará la segunda temporada de su programa 1 TV3

Para el público infantil, está bien saber que llegarán nuevos capítulos de Pokémon y los pitufos 3D al Super3. El 6 de febrero, se estrenan nuevos capítulos de Pokémon viajes: La serie, y el día 27, más episodios de la nueva versión de los pitufos en 3D.

Las novedades de la radio de 3Cat

¿Y en la radio, con qué nos sorprenderán este mes? El titular más destacable tiene a Xavier Solà como protagonista, ya que ha estrenado Fixa’t com sona, edició clàssics en Catalunya Música. El programa, que se emitirá de lunes a jueves de 20 a 21:30, propondrá una ruta sonora por los grandes clásicos de diversos géneros y estilos que han marcado emocionalmente más de una generación de melómanos.

El 8 de febrero, los fans del Que no surti d’aquí de Catalunya Ràdio podrán saber qué pasa entre la Juliana, el Roger y la Marta cuando se apagan los micrófonos. Emitirán siete programas especiales, en formato de docuserie y de periodicidad mensual, que mostrarán lo que ocurre en el programa desde la relación entre los presentadores hasta encuentros con famosos y conflictos internos.