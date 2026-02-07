3Cat ampliarà el seu catàleg aquest mes de febrer, en el qual tindran lloc algunes estrenes potents que confien que atrapin els teleespectadors. El 10 de febrer, el Sense Ficció emetrà a TV3 el documental Moure muntanyes. Què faries si el teu fill patís una malaltia rara, sense cura ni tractament? Famílies d’arreu del món no s’han resignat i han decidit fer possible l’impossible, impulsar una teràpia avançada experimental per curar els seus fills.
En un documental que dona visibilitat a les malalties minoritàries, seguiran en primícia el primer assaig clínic al món per tractar una malaltia genètica que provoca greus problemes cognitius i de mobilitat. Després de dos anys de seguiment d’unes mares amb una gran força i carisma, mostraran que han pogut fer realitat una teràpia gènica, pensada per solucionar l’arrel de la malaltia i no només els símptomes.
I, el mateix dia 10, es recuperarà a la plataforma 3Cat la sèrie Lo Cartanyà amb dos capítols d’homenatge en què es mostrarà l’actualitat dels personatges i es rememorarà el passat a través de dos capítols que reten homenatge a la sèrie i hi posen punt final. A més, se n’hi sumarà un altre, un making of amb declaracions dels actors i moments divertits del rodatge.
El 16 de febrer, tindrà lloc una gala molt esperada al Teatre Victòria de Barcelona. Polònia celebra els seus 20 anys en un esdeveniment en què es reviuran els millors moments del programa d’humor per reivindicar la sàtira com un dels millors vehicles per explicar la nostra societat. S’hi viuran, per exemple, el retorn de personatges sonats, cameos d’imitats en el programa que seran del tot inesperats i actuacions musicals. A televisió, es veurà aquesta nit especial la nit del 19 de febrer.
Hristo, l’indomable sobre un dels jugadors més mítics del Barça
Serà el 20 de febrer quan arribi a la plataforma Hristo, l’indomable la increïble història d’un dels jugadors més mítics del Barça. Hristo Stòitxkov, considerat un dels millors jugadors de futbol de la història ,protagonitzarà una docusèrie de 3 capítols que fa un recorregut per les tres vides de l’exfutbolista i empresari: el rebel impetuós que va venir de la Bulgària comunista; el jugador forjat al Barça de Johan Cruyff, i el futbolista internacional que més s’ha identificat amb els catalans.
El 21 de febrer, arribaran al catàleg de 3Cat els últims capítols de Lo Repte: Objectiu Himalàia de Cèlia Espanya. En aquest segon i últim bloc, sabrem si realment aconseguirà superar el repte de recórrer 100 quilòmetres a 5.000 metres d’altitud a l’Himàlaia.
El 26 de febrer, arribarà a la plataforma la segona temporada del talk show que presenta l’influencer Pau Joanmiquel anomenat A mi també em passa. La idea és que, en aquest espai, es normalitzin les emocions i es treballin els problemes o desafiaments per plantejar-se l’existència en un espai obert al debat i a la conversa real i directa.
Per al públic infantil, està bé saber que arribaran nous capítols de Pokémon i els barrufets 3D al Super3. El 6 de febrer, s’estrenen nous capítols de Pokémon viatges: La sèrie, i el dia 27, més episodis de la nova versió dels barrufets en 3D.
Les novetats de la ràdio de 3Cat
I a la ràdio, amb què ens sorprendran aquest mes? El titular més destacable té a Xavier Solà com a protagonista, ja que ha estrenat Fixa’t com sona, edició clàssics a Catalunya Música. El programa, que s’emetrà de dilluns a dijous de 20 a 21:30, proposarà una ruta sonora pels grans clàssics de diversos gèneres i estils que han marcat emocionalment més d’una generació de melòmans.
El 8 de febrer, els fans del Que no surti d’aquí de Catalunya Ràdio podran saber què passa entre la Juliana, el Roger i la Marta quan s’apaguen els micròfons. Emetran set programes especials, en format de docusèrie i de periodicitat mensual, que mostraran el que passa al programa des de la relació entre els presentadors fins a trobades amb famosos i conflictes interns.