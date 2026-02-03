Pol Izquierdo ha carregat contra TV3 públicament en un tuit incendiari que ha generat molt rebombori a les xarxes socials. Després de més de tres dècades treballant per a la cadena, ara el periodista fa acusacions molt greus contra ells en un missatge estrany i molt impactant que demostra que no vol callar. En un primer moment, reprodueix una conversa -i afegeix les seves reflexions al respecte- que no especifica amb qui l’ha tingut, però se sobreentén que es tracta d’algú de la casa: “Diuen que has infringit el llibre d’estil. És cert, ho he fet. T’estàs jugant un expedient. Ho sé. Ets un narcisista. Gràcies, no cal ser Sherlock Holmes per detectar-ho. Ningú vol treballar amb tu, rematen per acabar d’enfonsar-te“.
El periodista hi treballa des de fa 30 anys, en els quals assegura que ho ha donat “tot“. I, certament, la seva trajectòria allà és important i ha volgut resumir-la de la següent manera: “Des de pujar el puto Aconcagua, ressuscitar la marca Veterinaris, retratar la feina de servidors públics, metges d’urgències i de primària, mestres de pública i concertada, convertir l’aeroport en un vodevil. Ajudar a fer dels bolets un fenomen televisiu. Fer que la veu del Raval ressoni al Liceu”, enumera. I, en aquest punt, una clatellada cap a -s’entén- Carles Porta: “Formar part de Tor i provocar, acorralant un jutge, que el cas Jubany es reobri. Això no ho va fer el de Lleida, ho vaig fer jo mentre la meva mare es moria a l’hospital“, etziba.
Pol Izquierdo manifesta el seu malestar amb la direcció de TV3
Pol Izquierdo lamenta que sempre ha dit que sí a totes les propostes que li ha fet la direcció de TV3 i que sempre ho ha fet “amb rigor” i sense fallar als personatges de les sèries. No obstant això, diu que l’han assegurat que “ningú” no vol treballar amb ell i que l’haurien aïllat. El periodista i guionista assumeix el mea culpa i reconeix que s’ha “equivocat” en algunes afirmacions o en tuits “poc respectuosos” amb 3Cat. Això sí, vol manifestar el seu malestar: “Em nego a acceptar que, aprofitant el meu estat de fragilitat emocional, la meva empresa em declari inútil per exercir les meves funcions com a director, després de liderar més de 15 projectes en 20 anys“.
Creu que, en aquesta història, hi ha dues versions i vol deixar clara la seva: “Lluitaré amb totes les meves forces per contrarestar el relat de l’empresa”, afegeix. No està gaire content amb la direcció de la cadena, pel que es veu: “El rumb està en mans d’una capitana que vol acabar amb TV3. No hi ha llibre d’estil que impedeixi la crítica. Hi ha molta por. Trenquem-la. Lluitem perquè la tele pública faci de tele pública”, prossegueix.
Davant d’aquest exercici de transparència, han estat moltíssims els usuaris que han volgut comentar la publicació i dir la seva. De fet, hi ha hagut una allau de mostres de suport molt forta i alguns dels missatges també són forts. Per exemple, un en què li agraeixen ser dels pocs en haver “aixecat la veu” o un altre en què s’assegura que són “molts” els professionals de la cadena que han “patit” situacions similars a la seva: “Potser ja va sent hora que els jubilats, que no tenim res a perdre, expliquem coses“, s’ha arribat a escriure. Tota una història estranya que ha sorprès molt i que genera molta curiositat a la xarxa, pendent de rebre més detalls sobre què ha passat realment i a què es refereix el periodista.