Pol Izquierdo ha cargado públicamente contra TV3 en un tuit incendiario que ha generado mucho revuelo en las redes sociales. Después de más de tres décadas trabajando para la cadena, ahora el periodista hace acusaciones muy graves contra ellos en un mensaje extraño y muy impactante que demuestra que no quiere callar. En un primer momento, reproduce una conversación -y añade sus reflexiones al respecto- que no especifica con quién la ha tenido, pero se sobreentiende que se trata de alguien de la casa: «Dicen que has infringido el libro de estilo. Es cierto, lo he hecho. Te estás jugando un expediente. Lo sé. Eres un narcisista. Gracias, no hace falta ser Sherlock Holmes para detectarlo. Nadie quiere trabajar contigo, rematan para acabar de hundirte«.

El periodista trabaja allí desde hace 30 años, en los cuales asegura que lo ha dado «todo«. Y, ciertamente, su trayectoria allí es importante y ha querido resumirla de la siguiente manera: «Desde subir el puto Aconcagua, resucitar la marca Veterinaris, retratar el trabajo de servidores públicos, médicos de urgencias y de primaria, maestros de pública y concertada, convertir el aeropuerto en un vodevil. Ayudar a hacer de las setas un fenómeno televisivo. Hacer que la voz del Raval resuene en el Liceu», enumera. Y, en este punto, un golpe hacia -se entiende- Carles Porta: «Formar parte de Tor y provocar, acorralando a un juez, que el caso Jubany se reabra. Eso no lo hizo el de Lleida, lo hice yo mientras mi madre moría en el hospital«, lanza.

Pol Izquierdo manifiesta su malestar con la dirección de TV3

Pol Izquierdo lamenta que siempre ha dicho que sí a todas las propuestas que le ha hecho la dirección de TV3 y que siempre lo ha hecho «con rigor» y sin fallar a los personajes de las series. No obstante, dice que le han asegurado que «nadie» quiere trabajar con él y que le habrían aislado. El periodista y guionista asume el mea culpa y reconoce que se ha «equivocado» en algunas afirmaciones o en tuits «poco respetuosos» con 3Cat. Eso sí, quiere manifestar su malestar: «Me niego a aceptar que, aprovechando mi estado de fragilidad emocional, mi empresa me declare inútil para ejercer mis funciones como director, después de liderar más de 15 proyectos en 20 años«.

Cree que, en esta historia, hay dos versiones y quiere dejar clara la suya: «Lucharé con todas mis fuerzas para contrarrestar el relato de la empresa», añade. No está muy contento con la dirección de la cadena, por lo que se ve: «El rumbo está en manos de una capitana que quiere acabar con TV3. No hay libro de estilo que impida la crítica. Hay mucho miedo. Rompámoslo. Luchemos para que la tele pública haga de tele pública», prosigue.

Pol Izquierdo, en una intervención en el Tot es mou | TV3

Ante este ejercicio de transparencia, han sido muchísimos los usuarios que han querido comentar la publicación y dar su opinión. De hecho, ha habido una avalancha de muestras de apoyo muy fuerte y algunos de los mensajes también son fuertes. Por ejemplo, uno en el que le agradecen ser de los pocos en haber «levantado la voz» u otro en el que se asegura que son «muchos» los profesionales de la cadena que han «sufrido» situaciones similares a la suya: «Quizás ya va siendo hora de que los jubilados, que no tenemos nada que perder, contemos cosas«, se ha llegado a escribir. Toda una historia extraña que ha sorprendido mucho y que genera mucha curiosidad en la red, pendiente de recibir más detalles sobre qué ha pasado realmente y a qué se refiere el periodista.