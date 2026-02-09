TV3 tuvo un domingo muy bueno gracias al cine. Poder retransmitir la ceremonia de los Premios Gaudí siempre es una buena noticia, teniendo en cuenta que genera mucho interés disfrutar de esta entrega desde casa. El espectáculo enganchó a los televidentes, que seguramente tenían curiosidad por saber el número de estatuillas que se llevaba cada película y qué decían los actores y actrices principales en sus discursos. El resultado, como ya se podía prever, fue muy satisfactorio. La emisión fue líder de su franja con un buen 18,7% de cuota de pantalla y un promedio de 272.000 televidentes.

Las otras cadenas quedaron muy por debajo, si observamos las cifras. En el gráfico, observamos cómo la segunda clasificada fue la serie de Antena 3 Una nueva vida con un 7,4% y, por tanto, once puntos por debajo de TV3. El bronce fue para TVE, que optó por emitir un clásico como El reino de los cielos por enésima vez y solo el 5% de la audiencia los eligió.

TV3 también puede presumir de haber hecho buenos números antes de la gala, a las ocho de la tarde, cuando conectaron en directo con la alfombra roja para ver cómo iban llegando los invitados. Parece que gustó eso de curiosear cómo iban vestidos, ya que esta parte también lideró aquí con el 10,6% de share. Y si, a todo esto, añadimos que las producciones con participación de 3Cat recogieron 12 galardones… pues una noche más que redonda para la corporación.

La retransmisión de los Premios Gaudí ha tenido muy buena audiencia | TV3

Escuchar los discursos de los premiados es un atractivo de esta gala | TV3

La película de la tarde también hace líder a TV3

TV3 también recibió buenas noticias por la tarde, cuando emitieron una película de época que gustó mucho. El TN Migdia había hecho un 21,5% de cuota de pantalla que aprovecharon, ya que mantuvieron buena parte de esos televidentes a la hora de la siesta. Programar Asassinats a les illes de Lerins fue una buena idea, ya que el 17,6% de la audiencia -o 253.000 televidentes de promedio- los sintonizó.

Fueron líderes de esa hora y por mucha diferencia. El segundo y tercero en este ranking quedaron ocho puntos por debajo, de hecho. Cuatro optó por un film de acción como Hancock que solo gustó al 9,5%; mientras que TVE emitió El viaje más largo y se quedó cerca con el 9,3%. Las otras cadenas ni siquiera se acercan, teniendo en cuenta que Antena 3 hace el 6,7% y que los chismes de Telecinco tienen que contentarse con un 4,8%.

La película de la tarde en TV3 ha tenido muy buena audiencia | 3Cat

Con todo, un domingo de cine para TV3 que vuelve a ser líder de audiencia también el fin de semana.