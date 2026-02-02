TV3 encadena el 18º mes consecutivo como líder gracias a un enero muy bueno. Con un 15,1% de cuota media, deja muy por debajo a la segunda clasificada que vuelve a ser TVE con un 9,8% bastante inferior. Además, también reciben buenas noticias en la plataforma porque ha experimentado un récord de reproducciones con 23,6 millones ni más ni menos. Eventos como los diversos episodios de temporal, el ataque de los Estados Unidos a Venezuela, los accidentes de tren en Adamuz y en Gelida, junto con el caos ferroviario, han consolidado la cadena como la preferida para informarse.

El TN ha sido líder, evidentemente, y ha mejorado la audiencia en todas sus ediciones hasta alcanzar el mejor mes de la temporada. Destacan los telenoticias del día 19 de enero, en pleno pico informativo por el accidente de tren en Córdoba del día anterior y el temporal, por ejemplo. El TN vespre alcanzó una cuota del 32,8% y más de 1,2 millones de espectadores de audiencia acumulada, mientras que el TN migdia alcanzó una cuota del 33,1% y sentó a más de 800.000 personas frente a la pantalla. De hecho, las reproducciones de contenidos informativos han crecido prácticamente un 30% y superan los 5,3 millones de reproducciones.

El Foraster, Eufòria y Departament Amades entre la lista de los más vistos del mes

Este mes de enero ha sido muy bueno en cuanto a estrenos, teniendo en cuenta que TV3 ha estrenado la nueva temporada de El Foraster y de Eufòria. También ha gustado mucho el humor y el folklore de Departament Amades, que se suma a la lista de contenidos más vistos de la plataforma. En datos del 1 al 25 de enero en cuanto al consumo a la carta, destacan los episodios del programa de Quim Masferrer, que acumulan 241.820 reproducciones; el regreso del concurso musical de los viernes con 156.778, y todos los contenidos de fútbol que suman en total más de 1,3 millones de reproducciones a la carta. La recientemente estrenada Departament Amades, como decíamos, también se sitúa entre los 10 contenidos más vistos con 127.435 reproducciones en total. Eso sí, no hay sorpresa en el ranking porque vuelve a ser encabezado, como es habitual, por la serie de sobremesa Com si fos ahir.

Las siete emisiones en directo más vistas este mes han sido deportivas, por ello, incluyendo la final de la Supercopa femenina entre el Madrid y el Barça, con 77.801 reproducciones, la retransmisión de la La TdT de la final masculina del mismo torneo con 75.632 reproducciones y la de la Real Sociedad-Barça con 66.842. En cuanto a los programas de deportes, baten récord el Zona Champions del 28 de enero, el más visto desde 2018, la final de la Supercopa femenina con 940.000 espectadores de audiencia acumulada o el Gol a gol que bate récord de temporada con un 20% de cuota y 879.000 espectadores de audiencia acumulada.

Este es el gráfico que muestra cuáles han sido los más vistos | TV3

Bola de drac sigue enganchando a muchísimos telespectadores en la plataforma 3Cat

En cuanto a los contenidos de catálogo, el universo Bola de drac se consolida a la cabeza con casi medio millón de reproducciones en total. En segunda posición, las reposiciones de El cor de la ciutat, La Riera, Plats bruts y Merlí.