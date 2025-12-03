El espacio de El Temps del TN Vespre ha atendido la petición mayoritaria de la audiencia, que requería cambios en el grafismo de los nuevos mapas porque se había perdido legibilidad con las modificaciones que hicieron con el estreno del 3CatInfo. Tras las críticas iniciales, 3Cat reaccionó a las peticiones e incorporó más colores. Pues en la última emisión de este martes, agregó aún más tonalidades a los mapas del tiempo. Los iconos de los soles vuelven a ser amarillos y el mar, azul oscuro.

¿Y qué han dicho los telespectadores? Se han mostrado de lo más encantados, ya que creen que estos colores marcan la diferencia y acercan estos mapas a los antiguos -que siguen gustándoles más-. En X (el antiguo Twitter), hemos podido leer comentarios que aplauden las novedades que se han podido ver en el TN Vespre. Los nuevos iconos y los colores más vivos favorecen que se puedan interpretar mejor los mapas desde casa, una petición que desde la dirección han cumplido.

En su momento, ya dijeron que el primer grafismo de la nueva etapa había sido creado con una novedad tecnológica que sabían que habría que ir puliendo. Y, realmente, desde los tonos grises y la poca claridad de la idea inicial ha cambiado muchísimo la cosa. Los mapas de este martes no tienen nada que ver con los de hace un par de meses, algo que agradecen porque demuestran que tienen en cuenta el feedback de la audiencia.

Los telespectadores aplauden los cambios en el grafismo de El Temps del TN

Como decíamos, la modificación y la incorporación de nuevos iconos y más colores ha gustado mucho. La opinión generalizada la podemos conocer gracias a los mensajes en las redes sociales, en los cuales queda claro que están a favor de estos cambios. Por ejemplo, aplauden que el azul del mar que han escogido sea mucho mejor: «En el mapa de Europa se ven bien los símbolos de lluvia y el azul del mar me gusta mucho más. Los soles los prefería naranjas, pero ya es cuestión de gustos. Lo más importante es que ahora se ve todo claro», ha dicho un usuario.

Hay otros que se muestran un poco cansados de tantos cambios, aunque les gusta el resultado actual: «¡Ahora sí, que no lo toquen más!«. Otros siguen la misma línea: «Mucho mejor, donde va a parar» o «Rectificar es de sabios«. No convencen a todos, pero eso es muy difícil y aún más cuando entran en juego los gustos personales: «Los mapas del tiempo continúan siendo el peor cambio de TV3. Lo siento, pero eran mucho mejor los antiguos. Para mi gusto, claro«.

Sea como sea, al menos con esta última modificación han logrado aportar más claridad y legibilidad a los mapas de El Temps. Habrá que esperar para ver si consideran que esta debe ser la versión definitiva o si aún es necesario algún cambio más.