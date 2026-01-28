Raquel Sans y Xavi Coral han formado pareja televisiva durante muchos años, pero continúan muy unidos desde que TV3 los separó en su reestructuración de los TN. Ahora, han coincidido en una entrevista conjunta en el podcast La ronda perversa que ha servido para conocerlos mejor y para comprobar que, efectivamente, mantienen la chispa y la química.

«La gente nos dice que nos echa de menos, pero es normal porque han hecho la sobremesa con nosotros mucho tiempo. Nos colábamos cada día en sus casas y todos somos animales de costumbres», han dicho. Ellos que han tenido trayectorias paralelas, se tienen mucha confianza después de tantos años: «Eso, quieras que no, se traslada a la pantalla. Hemos tenido muchas anécdotas juntos«, han adelantado.

La corresponsalía en Washington afectó el matrimonio de Raquel Sans

Ahora bien, lo que más ha llamado la atención ha sido lo que ha comentado la presentadora sobre su vida personal. En primer lugar, ha reconocido que el traslado a Washington afectó mucho su relación de pareja. Ella, que pedía poder irse de corresponsal desde que era soltera, recibió la oferta 15 años después de la primera petición cuando ya estaba casada y con dos hijos: «Recuerdo que acababa de dar a luz, como quien dice, cuando llegó la oportunidad. Mi marido sabía perfectamente que lo deseaba mucho y decidimos probar suerte y hacerlo. El cambio fue rotundo y el cambio de vida fue muy fuerte, claro«.

Y no fue fácil, ya que su marido no podía dejar Barcelona porque tenía que luchar para evitar que cerrara su empresa. Es por eso que, en un primer momento, dice que se fue sola sin él ni los niños. Así estuvo durante cinco meses, hasta que terminó el curso escolar y los pequeños pudieron ir con ella: «Tenían 2 años y medio y 1 año, así que no fue fácil. Necesité que viviera una niñera en casa con nosotros porque no podía hacerlo todo sola… y sí, la primera niñera catalana y después la venezolana me salvaron«.

Su marido, en aquel momento, los visitaba una vez al mes: «Hubo crisis de pareja, sí, ¿quién no toca fondo en una situación así? Y fácil no era… pero conseguimos sortearlo a pesar de las dificultades», ha aplaudido.

Raquel Sans se sincera sobre los problemas familiares que supuso su corresponsalía | Youtube

Raquel Sans habla de la muerte de su padre en una entrevista sincera

Más adelante, le han preguntado cuál sería la noticia de su vida que le habría gustado no recibir y lo ha tenido claro. Cuando Raquel Sans tenía 15 años, su padre murió de manera repentina y eso supuso un gran trastorno: «Esa era una información que recibí de repente y que me costó mucho digerir. Saber que ha muerto y que no puedes hacer nada… Además, mi hermana estaba fuera de intercambio en Irlanda y recuerdo que comunicarle fue muy difícil».

La comunicadora tardó «mucho» en superarlo y aún tiene esa cicatriz marcada en el corazón. De hecho, asegura que aquel hecho y el nacimiento de sus hijos hacen que ahora haya ciertas informaciones que le afectan más: «Todo lo que tiene que ver con la muerte de personas me afecta más que antes, seguramente. Cuando nos toca hacer noticias sobre guerras con las imágenes de Gaza, de Siria, de Ucrania… y cuando hay niños y muerte, antes no me pasaba, pero con estas dos cosas, hace que este tipo de información me cueste más».

De hecho, asegura que alguna vez estando dentro del plató le había tenido que decir a Xavi que continuara él con una información porque ella «no podía». Aún piensa cada día en su padre, sobre todo cuando se pregunta cómo habría sido verlo envejecer o cuántas preguntas le habría hecho: «Ahora han pasado muchos años, pero es una de esas cicatrices que llevas y no habrías querido llevar«.

Las anécdotas personales que ha explicado Xavi Coral

Xavi Coral ha explicado que, una vez, lo estafaron en un safari en África y ha reconocido que se lava la cabeza con champú y el cuerpo con gel: «No importa que seas calvo, debe ser cuestión de nostalgia», ha dicho entre risas. ¿La historia personal que más ha llamado la atención? Una sobre una gran discusión que mantuvo con sus padres cuando era adolescente: «Yo siempre he sido buen chico en la vida y he sido un buen hijo, pero hubo un punto de mi vida que vivimos una crisis muy fuerte cuando yo tenía 16 años porque yo quería una moto desesperadamente«.

«¿Tú sabes lo que es aparcar frente a la escuela con tu moto? Los que tenían moto tenían muchas más oportunidades de ligar que los que no tenían», ha insistido. Ante eso, decidió hacer un pulso con sus padres y los amenazó con dejar el piano si no le compraban una moto: «Recuerdo aquella conversación con muchísima tensión… finalmente, no se bajaron del burro y me quedé sin moto y sin piano«, lamenta.

Xavi Coral recuerda algunos de los momentos más hilarantes de su vida | Youtube

Una entrevista muy completa que ha gustado porque es curioso ver la faceta más personal de los presentadores.